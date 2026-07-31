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FOTO Nijemci upozoravaju na opaku prevaru na cestama, hara i u Hrvatskoj: Ovako ćete prepoznati lažna vozila

Na autocesti A3 normalna je gustoća prometa
Nikola Cutuk/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 19:00
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Takve skupine često obilaze prometne pravce ili čekaju u blizini odmorišta kako bi pronašle automobil zaustavljen zbog kvara. Vozaču zatim samoinicijativno nude pomoć

Njemački autoklub ADAC ponovno je upozorio na lažne „Žute anđele“ koji su posebno aktivni u Hrvatskoj i još nekoliko zemalja srednje i jugoistočne Europe. Prevaranti se pojavljuju u vozilima koja bojom, oznakama i izgledom podsjećaju na automobile ADAC-ove službe pomoći. Pojedini čak koriste logotip kluba ili natpis prema kojem rade „po nalogu ADAC-a“, dok njihovi djelatnici nose odjeću nalik uniformama pravih mehaničara.

Takve skupine često obilaze prometne pravce ili čekaju u blizini odmorišta kako bi pronašle automobil zaustavljen zbog kvara. Vozaču zatim samoinicijativno nude pomoć, nakon čega mogu tražiti gotovinu za navodne popravke i vuču ili automobil odvesti u radionicu u kojoj se naplaćuju nepotrebne i izrazito skupe usluge.

ADAC upozorava da su se lažni pomagači pojavljivali ponajprije u Mađarskoj, Poljskoj, Srbiji i Hrvatskoj. U ranijim upozorenjima spominjali su se i Slovenija, Bugarska, Slovačka i Litva. Vozačima bi posebno sumnjiva trebala biti pomoć koju nisu sami zatražili. ADAC u inozemstvu uglavnom surađuje s lokalnim partnerskim autoklubovima, a njegovi ugovorni partneri ne smiju na vozilima i radionicama isticati ADAC-ov logotip. Iznimka su pojedine turističke regije u Francuskoj i Italiji, u koje klub tijekom ljetne sezone šalje vlastite njemačke mehaničare.

Ako se uz pokvareni automobil zaustavi sumnjivo vozilo, nije preporučljivo odmah prihvatiti ponuđenu vuču, predavati dokumente ili plaćati gotovinom. Najsigurnije je pomoć pozvati preko autokluba čiji ste član ili službenog nacionalnog autokluba zemlje u kojoj se nalazite. Vozači koji ostanu u kvaru na hrvatskim cestama mogu nazvati Hrvatski autoklub na broj 1987. Riječ je o besplatnom broju za traženje tehničke pomoći na cesti, dostupnom članovima HAK-a, ostalim vozačima i turistima. Poziva li se iz inozemstva, dostupni su brojevi +385 1 1987 i +385 1 4693 700.

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