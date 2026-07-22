Samsung s velikim promjenama: Stižu novi i svestraniji Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra i Flip8

Samsung je predstavio novu generaciju svojih pametnih telefona s preklopnim ekranima, a ovogodišnju Galaxy Z8 seriju čine tri modela – Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra i Galaxy Z Flip8. Korejci su odlučili ovog puta i u svoju "fold" ponudu uključiti svoj najbolji brend "Ultra" koja je praktički preuzela poziciju dosadašnje Galaxy Fold serije, a 'redovni' Fold postao je 'kockastija' verzija - dosta niža po visini i vidljivo šira. Nije bilo veliko iznenađenje da je Samsung konačno odlučio svoj poznati brend Ultra uvest i u preklopnu liniju mobitela, ali je istovremeno nađeno zgodno rješenje za dosadašnji 'Fold' model koji je dobio dosta drugačiji dizajn i novi život

Foto: Danijel Lijović

Osim u dizajnu promjene su i u zaslonima i kamerama, kao i u integraciji umjetne inteligencije i prilagodbe AI funkcija preklopnih zaslona Svakako je velika novost uvođenje modela Galaxy Z Fold8 Ultra, koji postaje najopremljenija verzija Samsungova Folda. Standardni Fold8 pretvoren je praktički u posve novi uređaj, dok Flip8 ostaje kompaktniji model s naglaskom na vanjski zaslon. Galaxy Z Fold8 težak je 201 gram, čime je postao najlakši Samsungov Fold dosad. Pokreće ga Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a ugrađena je baterija kapaciteta 4800 mAh.

Cijene u Hrvatskoj su sljedeće: Za Flip8: od 1299 eura do 1499 eura; za Fold8: od 1999 eura preko 2199 eura do 2599 eura i za Fold8 Ultra: od 2199 eura preko 2399 eura do 2799 eura (1T).

Foto: Danijel Lijović

Samsung je dakle tu uvelike promijenio omjere zaslona. Vanjski zaslon Folda8 ima omjer 10:16, čime bi korištenje uređaja u sklopljenom stanju trebalo biti bliže klasičnom pametnom telefonu. Definitivno će biti lakše kucati tekst po vanjskom ekranu, ali možda neće biti svima jednostavno koristiti širi ekran u jednoj ruci. Nakon rasklapanja korisniku je dostupan glavni zaslon omjera 4:3, namijenjen gledanju videa, igranju, čitanju i radu s više aplikacija. Nova generacija dobila je i izmijenjenu konstrukciju preklopnog zaslona. Samsung koristi tehnologiju nazvanu Flex Titanium, koja kombinira foliju od titanijeve legure i novu potpornu ploču. Cilj je povećati čvrstoću zaslona, uz istodobno smanjenje debljine uređaja i vidljivosti pregiba koji je tradicionalno jedan od glavnih kompromisa preklopnih telefona.

Glavni zaslon može dosegnuti deklariranu svjetlinu do 3000 nita, a Samsung navodi i poboljšanu zaštitu od odsjaja. Kod kamera Fold8 donosi dvije kamere rezolucije 50 megapiksela, širokokutnu i ultraširokokutnu. Među novim funkcijama je Dual Recording, koji omogućuje istodobno snimanje dvije strane događaja, dok My FanCam može automatski pratiti odabranu osobu i prilagođavati kadar formatu prikladnom za objavu na društvenim mrežama.

Fold8 Ultra donosi kameru od 200 MP i zaslon od 8 inča

Galaxy Z Fold8 Ultra pozicioniran je iznad standardnog Folda8 i donosi snažniji sustav kamera. Glavna kamera ima 200 megapiksela, uz podršku za HDR i u punoj rezoluciji, dok ultraširokokutna kamera ima 50 megapiksela. Podržano je i snimanje 8K videa, novi APV kodek te Cine LUT alati za napredniju obradu boja u videu. Glavni preklopni zaslon Folda8 Ultra ima dijagonalu od osam inča. Uređaj je kada je rasklopljen debeo 4,1 milimetar, a težak je 215 grama. I Ultra koristi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, ali dolazi s većom baterijom kapaciteta 5000 mAh i podrškom za punjenje snagom do 45 W. Samsung je promijenio i sustav odvođenja topline te koristi veću grafitnu strukturu koja bi trebala pomoći pri duljem radu pod većim opterećenjem.

Treći predstavljeni uređaj, Galaxy Z Flip8, nastavlja Samsungovu kompaktniju liniju preklopnih telefona. Težak je 180 grama. Ovdje se promjena najviše odnosi na FlexWindow, odnosno vanjski zaslon koji se može koristiti bez otvaranja uređaja. Samsung na njemu sada omogućuje pristup većem broju aplikacija, informacijama i AI funkcijama. Na vanjskom zaslonu dostupan je i Now Brief, koji prikazuje personalizirane informacije i prijedloge ovisno o dijelu dana i navikama korisnika. Integriran je i Googleov Gemini, kojem se može pristupiti glasovnom naredbom ili bočnom tipkom.

Foto: Danijel Lijović

Glavna kamera Galaxyja Z Flip8 ima 50 megapiksela, a Samsung i dalje koristi preklopni oblik uređaja kao jednu od glavnih prednosti pri fotografiranju. Flex Mode omogućuje postavljanje telefona pod različitim kutovima i snimanje bez držanja uređaja, dok Camcorder Grip i Zoom Rocker omogućuju upravljanje kamerom na način sličniji klasičnoj videokameri. Super Steady dobio je opciju Horizontal Lock za stabilizaciju horizonta tijekom snimanja u pokretu.

Sva tri uređaja dolaze s proširenim Galaxy AI funkcijama, a dio njih posebno je prilagođen većim ili vanjskim zaslonima preklopnih uređaja. Now Nudge, primjerice, analizira kontekst razgovora i može predložiti sljedeće korake. Ako se tijekom razgovora dogovara sastanak ili izlazak, sustav može ponuditi provjeru kalendara, lokacije ili spremanje odredišta. Samsung proširuje i integraciju Gemini Intelligencea, koji može koristiti sadržaj sa zaslona ili fotografije kao dodatni kontekst za izvršavanje zadataka. Prema Samsungu, automatizacija sada podržava više od 40 aplikacija i usluga.

Na Fold modelima AI funkcije dodatno koriste mogućnost rada s više aplikacija istodobno. Sadržaj se, primjerice, može povlačiti između aplikacija u Split View prikazu, a Gemini Notebook može objediniti bilješke, fotografije, dokumente i snimke te iz njih izrađivati sažetke, izvještaje ili druge oblike sadržaja. One UI 9.0 uvodi i AI Assistant Activity, nadzornu ploču na kojoj korisnik može vidjeti koje su automatizirane AI radnje izvršene u njegovo ime. Samsung navodi i dodatna upozorenja Privacy Alerts, koja bi trebala upozoravati na neuobičajene ili nepotrebne pokušaje pristupa određenim dozvolama u pozadini.