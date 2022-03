FOTO Na Marsu pronađen 'kameni cvijet': Evo kako izgleda

NASA-in rover Curiosity nedavno je tijekom istraživanja na Marsu pronašao neobičnu kamenu tvorevinu koja liči na cvijet.

Prema izvještaju NASA-e, najvjerojatnije se ovaj ''marsovski cvijet'' bio formiran u davnoj prošlosti kada su minerali nošeni vodom cementirali stijenu.

