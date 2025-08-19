Naši Portali
PALA JE OBJAVA

Zvijezda se povlači: 'Postao sam jedan od najboljih, ali predugo sam bio udaljen od obitelji'

Tour de France - Stage 17 - Bollene to Valence
BENOIT TESSIER/REUTERS
19.08.2025.
u 15:30

Razlozi za povlačenje su jasni i razumljivi. "Koliko god sam imao sreće raditi ovaj posao, toliko on ima i svojih nedostataka. Posljedice koje je ostavio na moje zdravlje su značajne", rekao je

Prije samo nekoliko tjedana bio je dio pelotona na najprestižnijoj utrci na svijetu, Tour de Franceu, a sada je kanadski biciklistički profesionalac Michael Woods (38) objavio kraj svoje karijere nakon završetka trenutne sezone. Vijest je u ponedjeljak potvrdio njegov tim, Israel - Premier Tech. Prema pisanju njemačkog Bilda, ovaj uspješni vozač objasnio je svoju odluku emotivnim riječima. "Svaki put kad vozim utrku, osjećam neizmjernu sreću što to mogu raditi", izjavio je Woods. "Voziti kroz Francusku dok nas gledaju milijarde ljudi, to je moj posao – i to je ludo." Woods je od 2019. godine čak pet puta sudjelovao na slavnoj utrci kroz Francusku.

Woods se može pohvaliti izvanrednom karijerom. Kao vrhunski specijalist za uspone, svoj najveći uspjeh proslavio je 2023. godine etapnom pobjedom na legendarnom usponu Puy de Dôme na Tour de Franceu. Tome treba dodati i tri etapne pobjede na španjolskoj Vuelti te brončanu medalju sa Svjetskog prvenstva 2018. godine. Tijekom svoje karijere ostvario je ukupno 16 profesionalnih pobjeda.

Razlozi za povlačenje su jasni i razumljivi. "Koliko god sam imao sreće raditi ovaj posao, toliko on ima i svojih nedostataka. Posljedice koje je ostavio na moje zdravlje su značajne. A vrijeme koje sam proveo daleko od svoje obitelji bilo je predugo", iskreno je priznao Woods. Kao obiteljski čovjek, želi se više posvetiti svojoj obitelji, što je uz zahtjeve profesionalnog biciklizma izuzetno teško. "Za razliku od većine drugih sportova, profesionalni biciklizam je, zbog svog opsežnog kalendara, posao koji zahtijeva beskrajnu predanost." Ono što Woodsovu priču čini posebnom jest njegov put do profesionalizma. Za razliku od velike većine vozača, s biciklizmom je počeo vrlo kasno. Tek s 25 godina ovaj Kanađanin postao je profesionalni biciklist, što je bio početak jedne nevjerojatne priče o uspjehu.

"Nevjerojatno. Uspio sam postati jedan od najboljih biciklista na svijetu. To je putovanje na koje sam prokleto ponosan!" Ipak, za Woodsa sezona još nije gotova. Moguće je da ga čekaju još dva velika nastupa za kraj. Naime, Kanađanin bi svoju karijeru mogao zaključiti pred domaćim navijačima na dvije UCI WorldTour utrke u svojoj domovini – u Montréalu i Quebecu. Bio bi to savršen način da se oprosti od sporta koji mu je toliko dao.
