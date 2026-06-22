Mbappe iznenadio iskrenim odgovorom na pitanje o pauzama za vodu: FIFA će biti sretna

Famozne pauze za hidrataciju jedna su od glavnih tema Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U pojedinim gradovima domaćinim vrućine su nesnonse te je jasno kako su one potrebne, dok se primjerice u Dallasu igra na zatvorenom stadionu s dobrim hlađenjem i jasno je kako ta pauza nije potrebna. Odluka je da se one ipak primjenjuju na svim utakmicama što smeta mnoge navijače i same igrače.

Glavni argument protiv pauzi za vodu je uništavanje ritma utakmice i što daju izbornicima priliku da prenesu igračima nove taktičke zamisli. Činjenica jest da je jedan od razloga zašto je nogomet najpopularniji sport na svijetu što je svako poluvrijeme 45 minuta neprekinute akcije, dok je sada utakmica praktički podijeljena na četvrtine zbog obvezne pauze za vodu na polovici svakog poluvremena. Također, jasno je kako je zapravo riječ o pauzi za reklame više nego o pauzi za hidrataciju kako se službeno zovu.

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Zato praktički nijedna konferencija za medije na prvenstvu ne može proći bez da se igrače ili izbornike pita za njihovo mišljenje o pauzama za vodu. Isto je bilo uoči utakmice Francuske i Iraka, a odgovor koji je dao ponajbolji igrač svijeta Kylian Mbappe mnoge je iznenadio:

- Ne biste trebali pitati igrače za mišljenje jer se naša mišljenja puno mijenjaju. Ako moja momčad dominira, to uništava ritam. Ako je vruće, ja sam sretan. Svi se žale kada dođu nova pravila. Morat ćemo vidjeti kako će to ići na duge staze - odgovorila je zvijezda Reala.

Utakmica Francuske i Iraka na rasporedu je večeras, 22. lipnja, od 23 sata. Tricolori su u prvom kolu svladali Senegal s 3:1 uz dva gola Mbappea, dok je Irak poražen od Norveške s 4:1.