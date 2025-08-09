Naši Portali
U POLJSKOJ

Mladi Hrvat u finalu Challengera: Prižmić svladao trećeg nositelja i čeka konačnog protivnika

Osijek: Dino Prizmić i Jozef Kovalik u drugom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke
Borna Jaksic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.08.2025.
u 16:00

U finalu će Splićanin igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog meča u kojem igraju Poljak Kamil Majchrzak (ATP-88.) i Francuz Ugo Blanchet (ATP-201.)

Hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić (ATP-129.) plasirao se u finale ATP "challengera" koji se igra na tvrdoj podlozi u poljskom Grodzisk Mazowieckom nakon što je u polufinalu sa 6-4, 6-3 svladao trećeg nositelja turnira Francuza Harolda Mayota (ATP-156.).

Prižmić, koji je u Poljskoj postavljen za drugog nositelja, tako je stigao do petog uzastopnog finala na "challenger" turnirima na kojima je nastupio, nakon naslova u Zagrebu i Bratislavi te finala u Milanu i San Marinu. U međuvremenu je nastupio i na ATP turniru u Umagu na kojem je stigao do četvrtfinala gdje je izgubio od kasnijeg pobjednika Talijana Luciana Darderija.

Prižmiću je za pobjedu nad Francuzom, s kojim je do sada igrao dva puta i jednom izgubio, bilo potrebno sat i 40 minuta igre. U finalu će Splićanin igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog meča u kojem igraju Poljak Kamil Majchrzak (ATP-88.) i Francuz Ugo Blanchet (ATP-201.). 

