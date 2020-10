Zvijezda Juventusa 'pukla': Napao Pirla, sve završilo tučnjavom

Prvo je opleo verbalno po Andrea Pirlu, a onda se potukao s Fabiom Paraticijem. Pitate se tko je taj Pokemon? Pa ljutilica, Paulo Dybala.

Naime, Juventus je od odlaska Maurizija Sarrija u lošoj putanji, a sve je eskaliralo protiv Crotone. U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 4. kola talijanskog nogometnog prvenstva novak u Serie A Crotone je uspio na svom terenu osvojiti bod odigravši 1:1 (1:1) protiv prvaka Juventusa.

Ipak, otkinuti bod nije dovoljan za bolje raspoloženje u svlačionici. Čini se da su problemi puno dublji i od stručnosti Sarrija i od one legende kluba - Pirla.

No, onaj tko je izrazio otvoreno nezadovoljstvo je Argentinac - Dybala. On, naime, nije dobio niti minute ove sezone. Ozljeda? Ne, nema ih. Jednostavno, nije zaigrao.

#Dybala shock: there was a fight with #Paratici after the match against #Crotone. #Dybala has insulted heavily the manager