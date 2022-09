Zoran Zekić: Želimo prvu četvrtinu prvenstva završiti na dobar način

Nakon uvjerljivog poraza u Splitu od Hajduka, nogometaši Slaven Belupa danas će na svom stadionu ugostiti Istru.

– U Koprivnicu nam stiže momčad koja voli igrati, nadigravati se i imati loptu u posjedu, ali mi želimo prvu četvrtinu prvenstva završiti na najbolji mogući način. Moramo tijekom svih 90 minuta biti koncentrirani i spremni reagirati na sve što se događa na terenu – rekao je Zoran Zekić, trener Slavena.

– Igramo protiv ekipe koja je do sada imala odlične rezultate i ima čak 14 bodova. Bit će teška utakmica s neugodnim protivnikom na nesavršenom terenu. Slaven je odigrao borbene utakmice do sada i bili su dosta kompetitivni u svakom našem susretu tako da isto očekujem i danas. Mi ćemo probati čuvati loptu i biti agresivniji kao što smo bili u zadnjih nekoliko kola ove sezone. Moramo mentalno ostati u igri do kraja i držati se dogovora. Iako su izgubili zadnju utakmicu, i dalje smatram da će se dobro braniti i strpljivo čekati trenutak kada mogu brzo reagirati i zabiti, a mi ćemo biti spremni na to jer je ekipa psihički na dobroj razini – rekao je pak Gonzalo Garcia, trener Puljana.

U drugoj današnjoj utakmici Lokomotiva će ugostiti Varaždin.