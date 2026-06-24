Brzo se ploča okrenula, engleski mediji nemilosrdni prema vlastitoj reprezentaciji: 'Jadno i mučno'

Kako to obično bude kada su u pitanju otočki mediji i engleska nogometna reprezentacija, brzo se promijenio stav prema igračima i stručnom stožeru. Nakon što ih se uzdizalo u nebesa nakon pobjede u prvom kolu, tako ih se vrlo brzo i 'pokopalo' nakon vrlo slabe predstave nakon Gane u drugom.

Englezi su odigrali 0:0 protiv, objektivno, puno slabijeg protivnika. Puno više od samog rezultata, engleske medije zabrinjava igra njihove reprezentacije. Tri lava su izgledali bezidejno i bespomoćno protiv niskog bloka Gane, a njihovi mediji su otišli toliko daleko da su njihov nastup nazvali "jadnim", "mučnim" i "povratkom u mračno doba".

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Možda i najoštriji bio je Daily Mail koji piše: "Nema načina da se ovo uljepša. Bezidejno s loptom i panično bez nje. S obzirom na sve, remi je najviše što su zaslužili". Vrlo strog bio je i bivši engleski vratar Paul Robinson u svojoj analizi utakmice za BBC:

- Engleskoj je bilo jako, jako teško igrati protiv niskog bloka. Gana je došla s jednom ambicijom, a to je bilo sačuvati mrežu i otići s bodom. Hrvatska je bolja momčad, donijeli su kući dvije medalje s posljednja dva Svjetska prvenstva i došli su igrati i pobijediti Englesku. Engleska se mučila protiv slabije ekipe koja je željela ubiti utakmicu, a za to danas nisu imali odgovora.

Svi se u svojim analizama slažu kako je Engleska imala veliki problem igrajući protiv niskog bloka što nije dobar znak za nastavak turnira. Iako je dominirala posjedom i statistikom, realnost kaže da Englezi nisu stvorili pravu priliku sve do samog kraja utakmice. Sada će se zasigurno i ponovno postavljati pitanje nepozivanje Colea Palmera i Phila Fodena kao igrača koji se dobro snalaze protiv niskog bloka svojom igrom među linijama ili fantastičnog dodavača poput Trenta Alexandera-Arnolda čiji su ubačaji mogli predstavljati problem obrani Gane.