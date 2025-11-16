Naši Portali
Zoran Primorac ostaje u vijeću ITTF-a

Zadar: Zoran Primorac
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
16.11.2025.
u 19:57

Uz izbor novog Izvršnog odbora Svjetske stolnoteniske federacije (ITTF) za mandatno razdoblje 2025.–2029., potvrđen je i sastav ITTF Vijeća (Council Members) za isti mandat

Uz izbor novog Izvršnog odbora Svjetske stolnoteniske federacije (ITTF) za mandatno razdoblje 2025.–2029., potvrđen je i sastav ITTF Vijeća (Council Members) za isti mandat.

Ukupno je potvrđeno 13 članova (4 Afrika, 2 Amerika, 2 Azija, 4 Europa i 1 Oceanija) koji će u sljedeće četiri godine sudjelovati u donošenju ključnih odluka za razvoj svjetskog stolnog tenisa.

Među potvrđenim članovima nalazi se i Zoran Primorac, predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza i dopredsjednik Europske stolnoteniske unije, čime nastavlja svoju važnu ulogu u međunarodnim stolnoteniskim strukturama.

Uz njega, u Vijeće iz europske kvote izabrani su Angel Miguel Machado Sobrados (Španjolska), Heike Ahlert (Njemačka) i Aleksandar Matković (Srbija).

Također, izabrano je i osam dopredsjednika ITTF-a koji će raditi uz predsjednicu Petru Sörling (Švedska), koja je u svibnju ponovno izabrana na ovu funkciju. Novi sastav izvršnog vodstva čine:

Anthony Moore (Australija), Liu Guoliang (Kina), Paul Calle (Ekvador), HRH Princess Zeina Rashid (Jordan), Wahid Oshodi (Nigerija), Beatrice Romanescu (Rumunjska), prof. Veli Ozan Cakir (Turska) i Virginia Sung (SAD).
Hrvatski stolnoteniski savez Zoran Primorac Stolni tenis

