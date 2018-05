Ćiro oduševio kod Štimca! Otkrio detalje o Tuđmanu, 'prodanoj duši', reprezentaciji...

Igor Štimac vratio se na nogometnu scenu. Za sada još ne kao trener ni kao izbornik, nego ponovno u ulozi po kojoj je postao upečatljiv i prepoznatljiv, u onoj – TV voditelja.

Krenula je emisija Večernji pressing by Igor Štimac u kojoj će naš proslavljeni nogometaš i trener ugostiti 11 zanimljivih gostiju iz svijeta sporta. Prvi Štimčev gost bio je trener svih trenera Ćiro Blažević koji je u naš studio stigao raspoložen i otkrio detalje iz bogate karijere. Ćiro se na početku prisjetio da je trebao biti svećenik, a ne nogometaš.

– Moja majka bila je fanatični vjernik, a kako je izgubila dva sina. željela je da budem svećenik. Nije mi palo na pamet da se odupirem njenoj želji jer bih za njenu ljubav napravio sve. I krenuo sam kod isusovaca. Nažalost, shvatio sam da ne mogu biti svećenik jer dok me časna sestra oblačila 'hašimaga' se dig'o – rekao je Ćiro.

S Hrvatskom je ostvario najveći uspjeh u povijesti našeg nogometa. Je li ga na mjesto izbornika doveo tadašnji predsjednik Franjo Tuđman?

– Tuđman je odlučivao o svemu, ali sam ja imao najbolje referencije. Po tome u to vrijeme nisam imao konkurenciju i bilo je logično da to budem ja. Ali, reći ću ti najveću tajnu. Tadašnji predsjednik Vedriš mene zove i govori da ja ne trebam biti izbornik nego da to treba biti Ivić. Ja mu odgovaram: "Nisi me ti postavio, idem pitati Tuđmana.'' Odem kod predsjednika, a on mi kaže: ''Ćiro, Vedriš će te prevariti.'' I ja odem i podnesem ostavku kao što je Vedriš želio. A Ivić sutra kaže da ne želi biti izbornik nego direktor i da ja trebam biti izbornik. Tako me Ivić spasio.

Ćiro se prisjetio ispadanja od Nijemaca na Europskom prvenstvu 1996.

– Zaustavio nas je sudac, to je prodana duša! To su bile namjerne pogreške. On je napravio sve što treba da izgubimo tu utakmicu, kao da je to bila direktiva. Sjećam se i svoje pogreške jer sam stavio Jerkana da igra iako je imao slomljen nos.

Štimac je podsjetio Ćiru da se u polufinalu SP-a 1998. s Francuskom Zvone Boban na poluvremenu utakmice već bio otuširao, odlučan da ne nastavi utakmicu jer je imao povišenu temperaturu.

– Sine moj, vraćaš se na teren, samo stoj samo ako treba, momčadi si potreban – citirao je Štimac riječi koje je tada Ćiro rekao Bobanu.

– Klinac sam to zaboravio, ali si me ovdje doveo kao prijatelja, a sada vadiš detalje. Već sam rekao da sam kriv jer sam napravio dvije fatalne pogreške. A za Thurama ti garantiram da je bio dopingiran – rekao je Ćiro.

Štimac ga je zatim podsjetio da su svojedobno otišli na Trg i potpisali peticiju o zaštiti digniteta Domovinskog rata.

– Pokojni Račan je rekao ''treba sankcionirati šefa''. I to je bio razlog zbog kojega sam otišao, a nisu me potjerali. Jer sam rekao: "Ako Mesić dođe na vlast, otići ću u emigraciju.'' I jako sam sretan da sam to obećanje ispunio jer sam otišao u Iran. I reći ću ovo javno: ''Mesiću, kako je moguće da nisi u zatvoru?! Kako je moguće da napraviš veleizdaju, da razoružaš moć, a to je vojska.'' On je to sve razvalio.

Što je Ivo Sander imao protiv Ćire?

– Ja sam s njim prijatelj i čekam priliku da ga pitam što mu je bilo da me istjerao iz Hajduka. Ne znam zašto taj Sanader nije poslao neku lovu Hajduku nego je sve sebi uzeo.

Ćiro je bio trener dvaju naših najvećih klubova, Dinama i Hajduka.

– Hajduk je bio zapostavljen, jedno vrijeme čak maltretiran jer je vlast bila u rukama onih koji su bili protiv Hajduka. Ja ne mogu biti protiv Šukera i ljudi koji su u savezu. Ali oni nemaju kompetenciju da to rade. Politika je glavni krivac za sve što se događa!

Tužno je vidjeti prazne tribine na našim stadionima.

– To je katastrofa. Hrvatsku reprezentaciju održavaju veliki klubovi u svijetu. Paradoks je i veliki broj stranih igrača u našim klubovima jer tako sputavamo naše igrače koji su najtalentiraniji u svijetu. Ne vidim mogućnost da se digne kvaliteta hrvatske lige.

Što će Hrvatska napraviti u Rusiji?

– Narod osjeća i dao je povjerenje Daliću. Imamo pravo očekivati da ćemo se radovati i vratiti onaj ugled koji smo, nažalost, izgubili.

Zatim se opet okrenuo politici.

– Plenković mora shvatiti da mu opstanak ovisi o nogometu! To je Tuđman shvatio, mi smo bili treći u svijetu i to bismo vrlo teško bili bez njega - rekao je Ćiro i dodao:

– Uefa ne dopušta uplitanje politike u sport? Ma to je obična floskula.

I Štimac i Ćiro bivši su hrvatski izbornici.

– Zločin Šukera i Mamića jest u tome što su potrošili Štimca i Niku Kovača, a sada je na meti Dalić! I oni kamufliraju svoje mane promjenom izbornika. Ne vjerujem da je itko od igrača tražio da se smijeni Niko Kovač.

A evo što Ćiro kaže o gazdi hrvatskog nogometa:

– Zdravko Mamić je apsolutni gospodar, ali bolje da on vlada sam nego ulica jer je to anarhija. Ja sam zadnji čovjek koji treba nešto afirmativno reći o njemu. No, bojim se da nakon njegova odlaska, a mogu ga skinuti samo BBB-i, ne bude ista situacija kao u Hajduku.

Trener svih trenera izrekao je komplimente Štimcu.

– Svi tvrde da si ti najbolji sukomentator, ali reći ću ti ovo – ti si najbolji trener! Od svih mojih sinova ti si najbolji trener – zaključio je Ćiro.

Večernji pressing by Igor Štimac specijalizirani je sportski talk show jedan na jedan u kojem će proslavljeni reprezentativac i bivši nogometni izbornik ugostiti 11 zanimljivih gostiju iz svijeta sporta, prije svega nogometa, u emisijama koje će se emitirati na Večernji TV-u i Sportskoj televiziji. Prvu emisiju pogledajte u videu.

