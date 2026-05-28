HULIGANSKI NAPAD

VIDEO Skandal u Srbiji: Grobari bacali pirotehniku na parket i ozlijedili hrvatskog rukometaša

28.05.2026.
u 08:08

Delegat utakmice dao je dopuštenje da se susret nastavi kada je hrvatskom igraču ukazana pomoć, no igrači Vojvodine iz protesta su se odbili vratiti na teren

U utakmici finala srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu, ozlijeđen je hrvatski rukometaš Fran Mileta. Navijači Partizana, Grobari, unijeli su pirotehnička sredstva u dvoranu te ih bacali na teren i na tribine.

Kod rezultata 6:5 u prvom dijelu, bacili su topovski udar na parket u Miletinoj blizini te je eksplodirao. Hrvatskom rukometašu morala se ukazati pomoć te je utakmica nakratko prekinuta. Prema pisanju srpskih medija, Mileta trenutačno ne čuje na jedno uho, a nije poznato ima li drugih ozljeda. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Delegat utakmice dao je dopuštenje da se susret nastavi kada je hrvatskom igraču ukazana pomoć, no igrači Vojvodine iz protesta su se odbili vratiti na teren. Utakmica je tako registrirana rezultatom 20:0 u korist Partizana. Tako je odluka o prvaku stigla na najgori mogući način - uzrokovana događajima koji nemaju veze sa sportom.

Mileta je desno krilo rođeno 2000. godine koji je prije Vojvodine igrao u Rudaru iz Labina i Nexe iz Našica. U svojoj generaciji bio je jedan od najvećih hrvatskih talenata te je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2019. u Španjolskoj. Na istom turniru proglašen je najboljim igračem prvenstva. Nakon odlične sezone u Rudaru kada je zabio 158 golova prešao je u Nexe i postao prvi igrač rođen u 21. stoljeću koji je pozvan u hrvatsku reprezentaciju.
Fran Mileta Vojvodina RK Partizan rukomet

CO
CommonSense
08:41 28.05.2026.

Ispad!? Baš pored hrvatskog rukometaša?

