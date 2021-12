Znao sam da West Ham ne može parirati, Dinamo bez loše karike

Ponekad vam se neke stvari moraju i posložiti da biste postigli sportski uspjeh. To je bio slučaj u sinoćnjem Dinamovom srazu s West Hamom u Londonu. Pobjeda protiv engleskog premijerligaša nije mogla doći u boljem trenutku. Posebice kada se analizira u svjetlu zadnjih događanja u maksimirskom klubu. Smjena trenera izazvala je turbulencije i momčad je zadnjih tjedana 'patila'. Vidjelo se to u zadnjih nekoliko utakmica. No, ne i sinoć kada je sve išlo glatko, lakše od očekivanog. Zadovoljan viđenim sinoć u Londonu bio je i Nikola Jurčević s kojim smo razgovarali nakon susreta.

- Ovo je jako lijepa pobjeda i ogroman uspjeh Dinamove momčadi. Naravno, treba biti objektivan i kazati da je West Ham olakšao plavima činjenicom da je na teren izišla pomlađena momčad bez ključnih i najboljih igrača. No, to nikako ne umanjuje Dinamov uspjeh. U takvoj konstelaciji Dinamo je bio puno bolja momčad - počeo je Jurčević.

Mislav Oršić napravio je ključan potez. Spektakularan pogodak u ranoj fazi utakmice pogurao je modre prema pobjedi...

- Oršić je, pored Ivanušeca, bio jedan od najboljih pojedinaca susreta. Navikao nas je na onako prekrasne pogotke. Njegov briljantan potez momčadi je dao neophodno samopouzdanje koje je ključno u ovakvim utakmicama - kaže Jurčević.

Ali utakmica u Londonu potvrdila je još jednu stvar koja veseli. Mladi stoper Josip Šutalo potvrdio je neospornu klasu. Riječ je o igraču koji je budućnost našeg nogometa. Nevjerojatne mirnoće, situacijske inteligencije i anticipacije u igri, odigrao je bez pogreške. Kao da pred prepunim stadionima u Engleskoj igra već nekoliko sezona...

- Slažem se. Praktički Dinamo sinoć nije imao slabog pojedinca u momčadi. Cijela obrana bila je mirna u otvaranju igre, a u defenzivi su igrali bez panike. Ispalo je odlično i momčad koja nikada nije igrala zajedno uspostavila je igru iznad očekivanja - kaže Jurčević.

A očekivali smo da će Englezi ipak pokazati malo više, barem u smislu agresije i količine trke...

- Kada sam vidio petoricu mladih igrača u njihovoj momčadi, znao sam da ne mogu parirati Dinamu. Bio sam skeptičan i najviše što su eventualno mogli izvući, bio je remi. U prvom poluvremenu nisu praktički napravili niti jednu šansu. U nastavku su malo podigli ritam, no Dinamo je u ovoj utakmici jednostavno bio kvalitetniji. Ključan je bio Dinamov posjed i mirna igra za koju Englezi nisu imali rješenje - zaključio je Jurčević.

Također, neophodan doprinos u smislu energetske učinkovitosti plavoj momčadi dao je i Arijan Ademi koji se polako vraća na kapetansku razinu. Njegovo prisustvo i sinoć je bilo ključno u Dinamovoj kompaktnosti u sredini terena.