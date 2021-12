UŽIVO Hoće li Dinamo u Europsku ili Konferencijsku ligu? Ovo je sastav plavih koji će večeras istrčati

- Bilo je lijepo kad sam došao na Maksimir s West Hamom i pobijedio 2:0, ali to je samo jedna pobjeda iz valjda 20 pokušaja! Znam da pobjedom možemo izbaciti Dinamo iz Europske lige. Svima iz Hajduka, pa tako i meni, bi se to jako svidjelo, no da budem iskren, fokusiran sam na West Ham i ne razmišljam previše o tome. Samo želim pobjeđivati - rekao je veznjak West Hama i hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.