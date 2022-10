Znali smo da će biti drugačija utakmica, ali plava je energija jednostavno u trenutku, nažalost, nestala...

Znali smo da će to biti potpuno drugačija utakmica od one u Salzburgu. Nije to bio Salzburg iz prve utakmice u kojoj je napao duboko od prve minute i imao puno bržu reakciju po izgubljenoj lopti. No, opet su Austrijanci na kraju profitrali. Dinamo je, barem pvo poluvrijeme, igrao slobodnije, bez toliko obaveza u defenzivnom bloku kojeg nije, kao u Salzburgu, morao braniti pametnim posjedom.



Plavi su imali dovoljno prostora uspostaviti svoju igru. Iako se u otvaranju činilo da nešto jako važno nedostaje u Dinamovoj igri, stavri su došle na svoje u završnici prvog dijela kada je ideja igre Ante Čačića polučila rezultat. Logično je bilo očekivati Salzburg u lošijem izdanju negu u prvoj utakmici, jer očito je da Dinamo u tehničkom smislu ima bolju momčad. Za pohvalu je svakako izvedba Dinamovih bočnih igrača Roberta Ljubičića i Darija Špikića.