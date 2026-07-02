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VELIKI IBRA

Zna se za koga navija: Veliki Zlatan Ibrahimović poslao poruku podrške BiH uoči povijesne utakmice

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Red Carpet at La Scala
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
02.07.2026.
u 01:29

Ibrahimović je na Instagram storyju objavio fotografiju s kolegicom Rebeccom Lowe iz studija FOX Sportsa čiji je stručni sukomentator

Reprezentativci Bosne i Hercegovine od dva sata ujutro igraju najveću utakmicu u svojoj povijesti. Po prvi puta su prošli grupnu-fazu Svjetskog prvenstva (iz drugog pokušaja) i u šesnaestini finala protiv jednog od domaćina SAD-a mogu izboriti svoj prvi plasman u osminu-finala.

Podrške im zasigurno neće nedostajati ni iz same BiH ni s tribina Levi's Stadiona u Santa Clari kod San Francisca. Zmajevi se nadaju novom povijesnom uspjehu, a te nade dijeli i veliki Zlatan Ibrahimović. Bivši reprezentativac Švedske vuče korijene iz Hrvatske i BiH te je uoči prvenstva rekao kako će navijati za te dvije reprezentacije, a prije utakmice Zmajeva to je i pokazao.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso

Ibrahimović je na Instagram storyju objavio fotografiju s kolegicom Rebeccom Lowe iz studija FOX Sportsa čiji je stručni sukomentator. Puno više pažnje od same fotografije privukao je njegov glazbeni odabir. Uz fotografiju je svirala pjesma 'Ljiljani' Halida Bešlića koje je posljednjih mjeseci postala himna navijača BiH.
Ključne riječi
SP 2026. podrška BiH nogometna reprezentacija Zlatan Ibrahimović

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