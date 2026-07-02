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ZANIMLJIV PODATAK

Belgija u ludoj utakmici prekinula tradiciju koja je trajala još od Mandžukićevog gola Engleskoj

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Blake Dahlin/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 01:45

Zanimljivo je kako je Tielemans tim pogotkom izjednačio podvig Marija Mandžukića iz polufinalne utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.

Belgijska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu-finala Svjetskog prvenstva pobjedom nad Senegalom od 3:2. Crveni Vragovi su gubili s 0:2 sve do 86. minute kada se Romelu Lukaku ukazao i zabio za smanjenje vodstva. Samo tri minute kasnije Youri Tielemans zabio je 2:2 i produžetke, a potom je u 125. minuti realizirao kazneni udarac i donio pobjedu Crvenim Vragovima.

Zanimljivo je kako je Tielemans tim pogotkom izjednačio podvig Marija Mandžukića iz polufinalne utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. Legendarni hrvatski napadač tada je u 109. minuti zabio za 2:1 i pokazat će se kasnije pobjedu Hrvatske. Do danas, to je bila posljednja utakmica na svjetskim smotrama koja je odlučena u produžecima.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso

Od te utakmice, sedam susreta na Mundijalima u nokaut-fazi nije odlučeno u 90 minuta te su u svih sedam slučajeva na kraju o pobjedniku odlučivali udarci s bijele točke. 
Ključne riječi
SP 2026. Mario Mandžukić Youri Tielemans Belgijska nogometna reprezentacija

Komentara 1

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ST
Startrack
02:03 02.07.2026.

Bio je penal. Gleado na jubiteu iz ugla odozgo.

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