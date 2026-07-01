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Belgija u infarktnoj završnici došla do nestvarnog preokreta protiv Senegala (3:2)
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NIJE PAUZA ZA VODU

VIDEO Novi takav slučaj na SP-u: Pogledajte zašto je nakratko prekinut susret Belgije i Senegala

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Troy Wayrynen/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 23:42

U 31. minuti, odmah nakon što je završila pauza za hidraciju i Maxime De Cuyper se spremao vratiti loptu u igru, trojica navijača utrčala su u teren

Reprezentacija Senegala vodi s 2:0 protiv selekcije Belgije i vrlo je blizu prolaska u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Strijelci za afričku reprezentaciju bili su Habib Diarra i Ismaila Sarr. Zanimljivo je i kako je susret nakratko prekinut u prvom dijelu zbog bizarne situacije na travnjaku.

U 31. minuti, odmah nakon što je završila pauza za hidraciju i Maxime De Cuyper se spremao vratiti loptu u igru, trojica navijača utrčala su u teren. Dvojica su nosila narančaste majice, dok je treći nosio plavu. Vjeruje se kako je riječ o influencerima kojima kadrovi s tribina jednostavno nisu bili dovoljno dobri.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso

Jedan provjednik je odmah uhvaćen, dok je drugi vješto i spretno izbjegavao zaštitare i bježao im 40-ak sekundi. Na kraju su sva trojica uhvaćeni i odvedeni s terena, a utakmica je nastavljena.

Utrčavanja navijača na teren nisu rijetka na velikim nogometnim natjecanjima. Jedan takav slučaj već se dogodio na ovom prvenstvu u utakmici Egipta i Irana.
Ključne riječi
Belgijska nogometna reprezentacija Senegal reprezentacija SP 2026.

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