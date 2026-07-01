VIDEO Novi takav slučaj na SP-u: Pogledajte zašto je nakratko prekinut susret Belgije i Senegala

Reprezentacija Senegala vodi s 2:0 protiv selekcije Belgije i vrlo je blizu prolaska u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Strijelci za afričku reprezentaciju bili su Habib Diarra i Ismaila Sarr. Zanimljivo je i kako je susret nakratko prekinut u prvom dijelu zbog bizarne situacije na travnjaku.

U 31. minuti, odmah nakon što je završila pauza za hidraciju i Maxime De Cuyper se spremao vratiti loptu u igru, trojica navijača utrčala su u teren. Dvojica su nosila narančaste majice, dok je treći nosio plavu. Vjeruje se kako je riječ o influencerima kojima kadrovi s tribina jednostavno nisu bili dovoljno dobri.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedan provjednik je odmah uhvaćen, dok je drugi vješto i spretno izbjegavao zaštitare i bježao im 40-ak sekundi. Na kraju su sva trojica uhvaćeni i odvedeni s terena, a utakmica je nastavljena.

🚨 PITCH INVADERS CAUSES THE GAME TO BE PAUSED! pic.twitter.com/CVNTH3CT9r — 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐦𝐞 | 𝐄 (@TheExtratimeX) July 1, 2026

Utrčavanja navijača na teren nisu rijetka na velikim nogometnim natjecanjima. Jedan takav slučaj već se dogodio na ovom prvenstvu u utakmici Egipta i Irana.