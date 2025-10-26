'Zločesti dečko' opet na naslovnicama, zbog ovog poteza mnogi će mu pozavidjeti

U subotnjem ogledu 10. kola Druge NL, trećeg ranga hrvatskog nogometa, snage su odmjerili Trnje i sisačka Segesta. Gosti iz Siska na kraju su slavili u Zagrebu rezultatom 3:2, upisavši tako treću pobjedu u nizu i potvrdivši dobru formu. Iako je utakmica bila dinamična i s pet postignutih pogodaka, jedan trenutak iz 34. minute zasjenio je sve ostalo i postao glavna tema nogometnih razgovora diljem zemlje. Taj trenutak pripadao je isključivo Tonćiju Kukoču-Petraellu, iskusnom 35-godišnjem lijevom beku Segeste, koji je još jednom podsjetio na svoju neospornu klasu.

Pri vodstvu domaćina od 1:0, Kukoč je primio jednu dugu, polu-dijagonalnu loptu na samom rubu kaznenog prostora, potpuno iskosa. Bez trenutka razmišljanja, ljevicom je iz prve opalio nevjerojatan volej i ispalio "projektil" koji je neobranjivo završio u suprotnim rašljama nemoćnog vratara Trnja. Bio je to maestralan pogodak za izjednačenje na 1:1, potez koji se rijetko viđa i na najvećim svjetskim pozornicama. Video se munjevito proširio internetom, a mnogi su ga odmah proglasili sigurnim kandidatom za gol sezone, dok su neki išli toliko daleko da su ga usporedili s pogocima koji konkuriraju za Fifinu nagradu Puškaš.

Tonći Kukoč, poznat i po nadimku "Zločesti dečko" hrvatskog nogometa zbog svojih otvorenih i često beskompromisnih stavova, ovim je potezom sve podsjetio na talent koji ga je nekoć doveo i do dresa splitskog Hajduka. U Segestu je stigao krajem 2023. godine i odmah se prometnuo u ključnog igrača i vođu momčadi. Njegov doprinos je golem, što dokazuje i statistika od 27 golova i 39 asistencija u 51 odigranoj utakmici za klub iz Siska. Ovim je majstorstvom pokazao da je, unatoč poznim igračkim godinama, i dalje sposoban za poteze koji dižu publiku na noge.

Nakon Kukočevog eurogola, Segesta je do kraja poluvremena stigla i do potpunog preokreta preko Špehara (45+2.), da bi Sanogo u 62. minuti povisio na 3:1. Domaćini su do kraja uspjeli tek ublažiti poraz golom Jelića u 76. minuti. Ovom pobjedom Segesta se učvrstila na petom mjestu ljestvice s 18 bodova, nastavljajući lov na vodeće momčadi lige i dokazujući da ima kvalitetu za visoke domete. No, unatoč važnim bodovima, ovaj će susret ostati upamćen isključivo po genijalnosti jednog čovjeka.