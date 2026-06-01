Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POČIVALA U MIRU

Preminula je Sejda Bešlić, supruga pokojnog legendarnog glazbenika Halida Bešlića

Sarajevo: Film "Kenjac" otvorio je premijere 15. Sarajevo Film Festivala
Foto: Almir Panjeta/HALOPIX
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
01.06.2026.
u 17:23

Obitelj, prijatelji i poznanici opraštaju se od Sejde Bešlić, supruge pokojnog glazbenika Halida Bešlića.

Tužna vijest dolazi nam iz susjedne Bosne i Hercegovine, naime, prema pisanju Dnevnog avaza, preminula je Sejda Bešlić, supruga legendarnog pjevača Halida Bešlića. Kako prenose, preminula je nakon duže bolesti. Sejda je godinama bila najveća podrška pjevaču, a s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je desetljećima, a kao znak zahvalnosti za sve što je napravila u Halidovu životu, pjevač joj je posvetio svoju posljednju pjesmu. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njezino je zdravstveno stanje bilo narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku bitku za život. Obitelj, prijatelji i brojni poznanici obitelji Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala zapamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezvemenskoj podršci svom suprugu. 

Počivala u miru. 

FOTO Na grobu Halida Bešlića osvanula posebna poruka, a ovaj detalj privukao je pažnju
Sarajevo: Film "Kenjac" otvorio je premijere 15. Sarajevo Film Festivala
1/22

Ključne riječi
smrt pjevač supruga Halid Bešlić sejda bešlić showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
18
188
17:42 01.06.2026.

Tužno. Valjda umrla od tuge.

Avatar artemiš
artemiš
18:01 01.06.2026.

Počivala u miru. Neki parovi i brakovi su stvarno ono "što Bog spoji".

LU
Lukeruk
17:56 01.06.2026.

A prodala ga pokraj knežak izvora

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!