Preminula je Sejda Bešlić, supruga pokojnog legendarnog glazbenika Halida Bešlića

Tužna vijest dolazi nam iz susjedne Bosne i Hercegovine, naime, prema pisanju Dnevnog avaza, preminula je Sejda Bešlić, supruga legendarnog pjevača Halida Bešlića. Kako prenose, preminula je nakon duže bolesti. Sejda je godinama bila najveća podrška pjevaču, a s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je desetljećima, a kao znak zahvalnosti za sve što je napravila u Halidovu životu, pjevač joj je posvetio svoju posljednju pjesmu. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njezino je zdravstveno stanje bilo narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku bitku za život. Obitelj, prijatelji i brojni poznanici obitelji Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala zapamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezvemenskoj podršci svom suprugu.

Počivala u miru.