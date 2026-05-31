JOŠ JEDAN DRES

Hrvatska reprezentacija na jesen dobiva nešto što nikada nije imala: Navijači će biti oduševljeni

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.05.2026.
u 21:42

Rezervni dres bit će plavi s detaljima paške čipke, a zanimljivo jest kako bi u Ligi nacija mogao debitirati i treći dres hrvatske reprezentacije

Hrvatska nogometna reprezentacija trenutačno se u Rijeci priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, posljednjem natjecanju na kojem će nositi Nikeovu garnituru. Naširoko je poznato kako je HNS potpisao ugovor s Adidasom te će od jeseni oni biti dobavljači opreme za vatrene. Adidasovi dresovi za hrvatsku reprezentaciju debitirat će u ovogodišnjem izdanju Lige nacija.

Već je u javnost procurilo kako će domaći dres biti tradicionalno "hrvatski" s crveno-bijelim kvadratićima po uzoru na šahovnicu s hrvatskog grba. Na prednjoj strani dresa vidljiv će biti i logotip proizvođača, a poznato je da će glavni detalj biti slova na glagoljici kao simbol hrvatske povijesti.

Rezervni dres bit će plavi s detaljima paške čipke, a zanimljivo jest kako bi u Ligi nacija mogao debitirati i treći dres hrvatske reprezentacije. Nikada u povijesti nije se dogodilo da vatreni istovremeno imaju čak tri garniture na raspolaganju, ali to bi uskoro moglo postati realnost budući da je najavljena i prezentacija trećeg dresa. On bi trebao biti crni s decentnim kvadratićima, slično dresu kojeg su vatreni nosili na SP-u u Rusiji 2018.

Adidas će biti treći dobavljač opreme za hrvatsku reprezentaciju nakon Lotita i Nikea, a čini se kako su u suradnju odlučili krenuti jako. Treći dres Hrvatske mogao bi debitirati u utakmici s Engleskom u Ligi nacija na Wembleyju 12. studenog.
