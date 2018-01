Da je bilo sreće, mogao sam s Hrvatskom biti svjetski prvak

Rukometaši Njemačke ne izgledaju dobro na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. U četiri utakmice dvaput su pobijedili, dvaput su odigrali neodlučeno. Aktualni europski prvaci još nisu otpali za polufinale, ali igra ne obećava.

– Znao sam da će Njemačka imati problema s Makedonijom i Slovenijom jer im ne odgovara njihov stil igre. Protiv tih reprezentacija Njemačka je morala više koristiti kružnog napadača. No nije, a njihov izbornik Prokop ima ih na raspolaganju čak četiri – istaknuo je Zlatko Ferić, jedan od utjecajnijih rukometnih menadžera koji trenutačno radi za klub Lübbecke.

Njemačka se još traži

Može li Njemačka do kraja?

– Uh, teško pitanje. Mislim da se s novim izbornikom još traže. Prokop pokušava u reprezentaciju unijeti neke novosti, a iskreno ne vidim pravi razlog zašto to radi. Svi u Njemačkoj dijele mišljenje da je Njemačka prije dvije godine s izbornikom Sigurdssonom bila pravo osvježenje. Imala je Njemačka sjajnu atmosferu, imala je timsku igru što na ovom turniru za sada nisam vidio. Utakmice protiv Danske i Španjolske dat će odgovor što Prokopova Njemačka može napraviti na ovom Europskom prvenstvu. Meni je cilj ostati u Hrvatskoj do finala, no ako Njemačka ispadne, onda se i ja vraćam kući – istaknuo je Ferić.

Za mnoge rukometne stručnjake postavljanje Prokopa za izbornika bilo je iznenađenje...

– Istina. Ne bih se htio miješati u izbor Njemačkog rukometnog saveza. Znam samo da su mu mnogi zamjerili izbor igrača za EP jer nije bilo mjesta za jednog Wiedea, Lemkea i Dahmkea koji su i te kako bili zaslužni za osvajanje zlata u Poljskoj prije dvije godine – rekao je Ferić.

Prati i hrvatsku reprezentaciju.

– Ne bih želio kritizirati svojeg prijatelja Linu Červara, ali malo bi koji trener ostavio Duvnjaka tako dugo u igri kao on u utakmici protiv Srbije. Došlo je do ozljede, a možda tako nije trebalo biti. Mislim da je Lino trebao više i češće koristiti vanjske pucače, Mamića i Mandalinića – iskreno će Ferić.

Igračku karijeru gradio je u momčadi Slavonija DI koja se u njegovo vrijeme natjecala u Drugoj hrvatskoj ligi.

Trenirao i Balića

– U to vrijeme najžešći suparnici za prvo mjesto bili su nam Zagreb i Istraturist koji je trenirao Červar. U ligi su jaki bili Celje i Zamet. Bilo je puno dobrih igrača u mojoj generaciji, Dinko Vuleta, Stjepan Korbar, Zoran Gobac, Damir Poljak, Nenad Šoštarić, Viktor i Željko Zovko...Nakon što sam završio fakultet, otišao sam igrati u Krivaju iz Zavidovića, u to vrijeme stabilna prvoligaša u ligi bivše Jugoslavije. Doveo me Vlado Losert, Venijev otac, koji je u to vrijeme bio direktor kluba. Trener je bio Franjo Meter. Zanimljivo je da je u Krivaji jedno vrijeme bio trener i Vlado Stenzel. Zavidovići su bili pravi rukometni grad – kaže Zlatko koji je igrao na mjestu lijevog vanjskog pucača.

S 27 godina otišao je u Njemačku i ostao sve do danas.

– U to vrijeme svaki klub u Njemačkoj mogao je imati samo jednog stranca. Došao sam u klub u kojem je prije mene igrao Zdravko Miljak, osvajač zlatne olimpijske medalje u Münchenu 1972. U Lübbeckeu sam od 1986. do danas, kao igrač, trener i sada menadžer. Kao menadžer u Lübbecke ste uvijek dovodili hrvatske igrače?

– Da, kroz klub su prošli Mikulić, Farkaš, Goluža, Blažičko, Vuković, Koloper, a danas igraju Kaleb, Raković i Bagarić.

– Na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2002. bili ste pomoćni trener Josipu Milkoviću u reprezentaciji Hrvatske.

– Nisam imao sreće jer je Hrvatska bila zadnja, a isti ti igrači godinu dana kasnije osvojili su svjetsko zlato. Trenirao sam Balića, Metličića,

Džombu, Golužu... Za mene je to bilo iskustvo koje, eto, nije dobro završilo – zaključio je Ferić, koji je kratko bio trener u Kataru i njemačkom Eisenachu...