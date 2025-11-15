Naši Portali
EKSKLUZIVA IZBORNIKA

Zlatko Dalić otkrio velike vijesti koje će oduševiti hrvatske navijače: 'U pregovorima smo'

Rijeka: Konferencija za medije hrvatske reprezetacije uoči utakmice protiv Farskih otoka
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.11.2025.
u 11:14

Dalić će po treći put voditi Hrvatsku na velikoj sceni, a prethodno je ostvario nevjerojatne rezultate - srebrnu medalju 2018. i brončanu četiri godine kasnije.

Hrvatska je u petak pobijedila Farske otoke na Rujevici s 3-1 i time definitivno osigurala sedmi odlazak u svojoj povijesti na SP. Dalić će po treći put voditi Hrvatsku na velikoj sceni, a prethodno je ostvario nevjerojatne rezultate - srebrnu medalju 2018. i brončanu četiri godine kasnije.

- Hvala dečkima, hvala našim navijačima i svima koji su bili uz nas. Bila je teška utakmica, znali smo da će biti tako, ali smo na kraju slavili. Malo smo se opustili, proslavili i idemo dalje. Želimo u zadnjem susretu također pobijediti premda neće biti nimalo lako u Crnoj Gori. Na gostujućem terenu i protiv teškog suparnika, ali naš je plan zaokružiti najuspješnije kvalifikacije u povijesti - rekao je Dalić.

- Presretan sam i prezadovoljan, vidjeli ste koliko se mnogi muče, a mi smo to riješili elegantno i lijepo, najlakše - smatra hrvatski izbornik.

Hrvatska već traži suparnike za pripremne utakmice, a Dalić je otkrio i jednu veliku vijest.

- Želio bih jake prijateljske utakmice, da vidimo gdje smo i da znamo popraviti stvari. U pregovorima smo za turnir s Francuskom, Brazilom i Kolumbijom, ali čekamo ždrijeb. U svibnju bismo pokušali jednu utakmicu odigrati u Hrvatskoj - izjavio je.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Barba
Barba
11:57 15.11.2025.

U Rijeci se sinoć još nešto dogodilo. Ne na Rujevivi nego u HNK. Tipično boljševičko novinarstvo: o čemu se ne piše nije se dogodilo. Mafijaški: omerta!

Avatar Forumas
Forumas
11:50 15.11.2025.

Tkz antifasisti kazu da Dalic ima samo srecu.

