Zlatko Dalić je u Velikoj Gorici vidio poseban trojac

Mlada hrvatska reprezentacija igrača do 21 godine u Velikoj Gorici je svladala vršnjake iz Ukrajine. Minimalnu 1:0 pobjedu izabranicima Ivice Olića donio je Leon Grgić pogotkom u 53. minuti kada je iz blizine pospremio loptu u mrežu nakon što je Luka Vušković iz slobodnog udarca pogodio vratnicu. Zadovoljno je hrvatski izbornik stisnuo šake nakon posljednjeg sučeva zvižduka, svjestan da je ovaj susret kvalifikacija za Europsko prvenstvo mogao lako otići i u drugom smjeru.

A za bodove Olić zapravo može ponajviše zahvaliti Toniju Siliću. Naš je mladi vratar i u Velikoj Gorici pokazao svu raskoš svog talenta. U nekoliko je navrata sjajno intervenirao, a za izdvojiti su svakako dvije situacije iz drugog poluvremena. Najprije je u 66. minuti naš stoperski dvojac Prpić-Vušković loše reagirao na tridesetak metara.

Stepanov je pobjegao Vuškoviću i pogodio vratnicu ali samo zahvaljujući dobro postavljenom Siliću. A u 70. minuti s pet je metara Silić atraktivnom intervencijom obranio udarac koji je išao pod gredu. Vidjeli smo u Gorici još neke zanimljive detalje na temelju kojih možemo biti optimistični u budućnosti. Prvenstveno se to odnosi na naš ofenzivni dvojac Adriano Jagušić i Martin Šotiček. Uz spomenutog Silića, sjajno su se naša dva mlada talenta nadopunjavala na krilnim pozicijama i već sada je jasno da naša reprezentacija ima izniman kapital u njima. Vidio je to izbornik Zlatko Dalić koji je gledao utakmicu u Velikoj Gorici.

- S obzirom na to da nam je ovo druga utakmica u skupini, vratio bih se na prvu utakmicu protiv Turske u kojoj smo remizirali gdje smo bili dobri, a uzeli samo bod. Dobro smo igrali, mučili smo se da bismo dali pogodak, ali smo zasluženo pobijedili i kvalitetnija smo momčad. Zadovoljni smo, ova tri boda bila su nam važna zbog momčadi i samopouzdanja. Dobra igra ne znači ništa bez rezultata. Ovog puta je bilo samo 1:0, ali me raduje da nismo primili pogodak. Moramo raditi na realizaciji - kazao je Olić i pohvalio strijelca:

- Grgić je talentirani napadač, dobro odrađuje svoj posao u oba pravca. Nalazi se u duelima, prima puno udaraca, mlad je dečko i vjerujem da će imati sjajnu karijeru ako ovako nastavi...

Nakon dvije utakmice, Hrvatska je druga u kvalifikacijskoj skupini 8 s četiri boda. Na prvom je mjestu Turska koja ima pet bodova ali i utakmicu više. Treća je Ukrajina s četiri boda, Mađarska s tri i Litva koja ima samo bod.