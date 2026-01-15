Dvostruki olimpijski pobjednik optužen za silovanje kćeri svog trenera kada je imala 13 godina

Dvostruki osvajač zlatne olimpijske medalje u plivanju Francuz Yannick Agnel (33) suočit će se sa suđenjem za silovanje maloljetnice i seksualni napad nakon što je njegova žalba odbijena. Odvjetnici francuskog plivača u svibnju su podnijeli žalbu, no sud u Colmaru je odbio njegov zahtjev i naredio da se suđenje nastavi.

Agnel je osumnjičen da je 2016. godine bio u vezi s Naome Horter, kćeri svog trenera, koja je tada imala 13 godina. Agnel cijelo vrijeme tvrdi kako je njihova veza bila sporazumna i puna ljubavi. Prvi put je uhićen u prosincu 2021. i tada je priznao vezu s djevojčicom, ali je porekao prisilu.

Angel je na OI u Londonu 2012. osvojio dva zlata na 200 slobodno i 4x100 slobodno, te srebro na 4x200 slobodno. Tijekom karijere je osvojio i tri medalje na svjetskim, te četiri medalja na europskim prvenstvima. Od plivanja se oprostio 2016. godine.