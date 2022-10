Zidane odao veliko priznanje našem čarobnjaku i oduševio izjavom: 'Luka ne gubi loptu ni na treningu'

Francuska i svjetska nogometna ikona Zinedine Zidane uručio je sinoć u Parizu zlatnu loptu svom velikom prijatelju Karimu Benzemi.

Napadač Reala je u 34. godini postao drugi najstariji osvajač ovog priznanja od Stanleya Matthewsa i 1956. godine, no nakon sjajne godine to je apsolutno zaslužio.

Zidane je u pismu za kultni L'Equipe otkrio sve što misli o Benzemi, ali se usput dotaknuo i našeg Modrića koji je završio deveti u poretku.

- Karim je bio i više nego važan u mojoj trenerskoj karijeri. Sretni ste kad imate takav tip igrača, kakvi su Toni Kroos ili Luka Modrić. Oni ne gube loptu tijekom utakmice ili cijeli sat na treningu. Sposobni su napraviti razliku u bilo kojem trenutku. Karim može biti loš deset ili 15 minuta, ali u trenutku može zabiti gol, namjestiti ga ili napraviti nešto nevjerojatno -

- On može postati legenda kluba, postići nevjerojatne stvari i ostati u sjećanjima ljudi jako dugo. Sretan sam zbog njega, zaslužio je ovo. Danas je on vođa, konstantan cijelo vrijeme, ne može ga se ni za što kriviti niti itko to radi. Ljudi govore da se promijenio odlaskom Cristiana Ronalda, ali ja tako ne mislim. Bio je vrlo dobar i kad je Cristiano bio ondje, puno je zabijao i asistirao. Mislim da se samo dodatno razvio i postao samouvjereniji. Postao je i otac, ispunio se u privatnom smislu, a to se vidi i na terenu - poručio je Zidane

