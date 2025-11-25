Žestok potres u Srbiji, mnogi proklinju današnji dan: 'Treba nas odmah uništiti'

Velike odluke donešene su danas za srpski sport. Slavni košarkaš Dejan Tomašević novi je predsjednik Olimpijskog odbora Srbije, a njegovo imenovanje izazvalo je puno negodovanja među Srbima. Odanost Aleksandru Vučiću donijela je slavnom košarkašu Dejanu Tomaševiću mjesto prvog čovjeka srpskog sporta, a ta činjenica mnogima smeta.

Ljubitelji sporta u Srbiji na društvenim mrežama iskazuju ogromno nezadovoljstvo. Tvrde da je ovo dan kada je ugašen srpski sport, te Tomaševića brutalno vrijeđaju.

"Treba nas uništiti", jedan je od komentara na društvenim mrežama, a zatim se nižu uglavnom negativni komentari na račun novog predsjednika.

"Službeno nam ovo malo sporta ode kvragu"

"Dejan Ćaci Tomašević. Uvijek je bio odvratan."

"Gnjida. Isplati se biti vjeran ćaci na skupovima i u javnom prostoru, Žvala Vučić to odmah nagradi."

"Ogadili ste mi i sport."

"OĆS – Olimpijski Ćacilend Srbije. Je** ga, sami smo krivi."

"Žao mi je za svaki tvoj koš kome sam se nekad radovao."

Tu su još brojne uvrede na račun 52-godišnjeg košarkaša koji je drastično napredovao u karijeri otkako je 2023. godine postao član Srpske napredne stranke (SNS).

A tko je Dejan Tomašević?

Dejan Tomašević je proslavljeni košarkaš koji iza sebe ima zaista bogatu sportsku karijeru. Kao centar visok 208 centimetara počeo je karijeru u Crvenoj zvezdi, gdje je igrao do 1995. godine kada pravi veliki transfer i prelazi u redove najvećeg rivala – Partizana.

Nakon toga je nastupao i za podgoričku Budućnost u vremenu kada je crnogorski klub bio najmoćniji u državi koja je tada još uvijek nosila ime Jugoslavija. Godine 2001. seli se u Tau Ceramicu, igrao je potom za Pamesu i Panathinaikos, da bi karijeru okončao 2009. godine u dresu PAOK-a. S Panathinaikosom je osvojio Euroligu, a zanimljivo je da je kao košarkaš Budućnosti bio MVP ovog takmičenja 2001. godine.

Tu su još brojne titule, a svakako najvažnije one s reprezentacijom Jugoslavije. Osvojio je brojna odličja. Dva puta je bio svjetski prvak, tri puta europski prvak uz jednu broncu, a osvojio je i srebro na Olimpijskim igrama u Atlanti. Ranije je imao nekoliko funkcija u Košarkaškom savezu Srbije. Tamo je radio čak osam godina, prije nego što se 2019. godine povukao s mjesta generalnog tajnika.

Mnogi mu zamjeraju ulazak u SNS. Tvrde da je to uradio iz interesa i da se nakon toga počeo bahato ponašati. Zbog toga i trpi brojne uvrede. Dosta je onih koji Tomaševića ne mogu smisliti, ali morat će gledati na funkciji predsjednika OKS-a.