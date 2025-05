Žestok napad na legendarnog vatrenog: 'Nikad nije normalno pričao, lagao me i ulizivao se Džeki'

Bivši BiH reprezentativac Haris Medunjanin još je jednom komentirao legendarnog hrvatskog nogometaša Roberta Prosinečkog, s kojim je surađivao u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko godina Medunjanin je optužio Prosinečkog da ne zna imena polovice svojih igrača, na što mu je legendarna Žuti odgovorio kako uopće ne zna tko je Medunjanin.

Medunjanin je u podcastu Dupli pas govorio o suradnji s bivšim nogometašem Dinama, Reala i Barcelone. Tvrdi da je tadašnji izbornik zmajeva mijenjao način ponašanja, ovisno o situacijama i ljudima s kojima se nalazio. Reprezentacija BiH išla je na turneju u SAD, na kojoj nije bilo glavnih zvijezda poput Edina Džeke, a Medunjanin je bio kapetan miješane reprezentacije.

- Dvije utakmice bila je pozitiva. Vidjet ćemo hoće li tako biti kad dođu glavni igrači. Tada smo išli u Bugarsku. Sad ja vidim da je on nešto skroz drugačiji. Kao da sam znao da on ne smije ništa. Samo gleda s kim će biti dobar. Potom igramo protiv Bugarske i onda slijedi Senegal u Francuskoj. Vidim da neću igrati protiv Bugarske. Dođe on meni i kaže: 'Ne brini, nećeš igrati protiv Bugarske, igrat ćeš protiv Senegala od početka.' Kažem: 'Šefe, nije problem. Imam 32 godine, reci mi iskreno trebam li ti ili ne trebam.' On kaže: 'Ovu prvu nećeš igrati, ali drugu hoćeš.' I dolazi druga utakmica u Francuskoj, ja vidim na treningu da neću igrati - rekao je Medunjanin pa nastavio:

- I ne igram, opet na klupi. Poslije utakmice kažem mu: 'Šefe, sve najbolje, ovo mi je bila zadnja utakmica.' Više je to bilo zbog toga što me lagao u tom trenutku, nego što sam htio otići. Nisam htio otići, imao sam 32 godine i bio sam u vrhunskoj formi. Nije to bilo zato što sam htio igrati, nego, budi iskren. Toliko toga sam prošao s reprezentacijom. Imaj malo poštovanja prema nekima. Ti sad misliš, zato što si Prosinečki, da ja tebi trebam šutjeti. Neću. Nisam Van Gaalu šutio, neću ni tebi. Nemam ja 18 godina da me lažu - rekao je te zaključio: 'Ovaj Prosinečki nikad nije ni popričao s nekim normalno, on je nešto sve svoje... Eto gdje je sada.'