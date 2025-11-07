Naši Portali
NAJAVA DERBIJA

Željko Sopić sprema iznenađenje Hajduku? 'Bit ćemo hrabri, idemo po pobjedu'

storyeditor/2025-11-07/PXL_021125_141253054.jpg
Autor
Karlo Ledinski
07.11.2025.
u 16:27

Marko Livaja i dalje je najbolji igrač lige, bez obzira na pisanje medija. Svih ovih godina nosio je Hajduk, fantastičan je, kaže Sopić

Nogometaši Hajduka i Osijeka u subotu u 17.45 na Poljudu igraju derbi 13. kola SuperSport HNL-a. Utakmicu je najavio i trener Osijeka Željko Sopić, koji je u novom klubu debitirao remijem bez golova protiv Varaždina.

– Naravno da sam bolje upoznao momčad. U principu imam svoj plan rada i ciljeve. Zadovoljan sam sa svime. Naravno da bih bio sretniji da su nam se neki ozlijeđeni igrači vratili, ali tako je, kako je.

Hoće li igrači biti u grču s obzirom na atmosferu koja ih čeka u Splitu?

– Na svakog igrača atmosfera drukčije djeluje. Mislim da bi trebala biti motivirajuća. Bit će pun stadion, Hajduk općenito ima jako dobru atmosferu i izazov je to za svakog našeg igrača. Istrčati na takav stadion može biti samo poticaj. Još ne znam za igrača koji voli igrati na praznom stadionu.

Kakvo je stanje u svlačionici?

– Mersinaj je bolje, svaka mu čast. Nije ga bilo tri mjeseca, ali stišće zube i može igrati dio utakmice. Vrbančića nema u kadru i neće ga biti sljedećih mjesec dana. Matković se dobro osjeća, razgovarali smo i odlučit ću prije puta ide li s nama ili ne. Dirnule su me Matkovićeve riječi. Ima 19 godina, ozlijedio se na Poljudu, a rekao mi je da želi otići tamo i da nema straha. Poznavajući sebe, mislim da će biti u autobusu za Poljud.

Hoće li biti promjena u sastavu u odnosu na utakmicu s Varaždinom?

– Kada igrate 0:0 kao mi protiv Varaždina, nije dobro, no prethodno smo izgubili tri u nizu. Klub s kojim sada igramo odigrao je dvije utakmice 0:0 i prvi je na tablici. I nije smak svijeta. Živimo u državi u kojoj nitko nije dobar kada se ne pobijedi, a u suprotnom se sve baca pod tepih. Ponavljam, vjerujem u dečke, dobro rade, držimo se plana igre i bit će bolje iz tjedna u tjedan. Molio bih općenito javnost da budemo pozitivni. Dečkima treba pomoć. Najmlađa smo momčad u ligi, no daju sve od sebe iako ih rezultat dosad nije išao. Dobri su i mladi, ali nemaju samopouzdanja. Trebat će vremena da im se vrati, ali zašto ne na Poljudu? Igrao sam pet puta s Rijekom i Goricom. Tri pobjede, poraz i remi. Najvažniji je dojam. Mislim da smo svaki put bili dobri. I kada smo gubili. Istrčat ćemo hrabro i po bod ili bodove.

Hajduk je posljednjih mjesec dana bio bez Marka Livaje, ali bit će spreman za Osijek.

– Pripremamo se za svakog igrača. Znamo da je najbolji igrač lige, bez obzira na medije. Svih ovih godina nosio je Hajduk igrama i golovima. Pripremamo se za njega i za sve ostale. Moje mišljenje je da će ući kasnije u igru. No meni je najvažnije kako ćemo mi izgledati. A kvalitetu Hajduka respektiram, ali se ne bojim.

Nakon 13. kola slijedi reprezentativna stanka.

– Znamo da igramo u subotu i da imamo dva tjedna pauze do Lokomotive. Imat ćemo slobodan dan, u ponedjeljak krećemo s radom. Igramo s Bačkom Topolom kod kuće pa u ponedjeljak opet nastavljamo. Možda će u srijedu biti utakmica s juniorima, to je neki načelan plan za pauzu.
Ključne riječi
HNL Hajduk Osijek Željko Sopić

