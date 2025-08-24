Željko Obradović proglašen ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih

U sklopu proslave 15. godina Plazma Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, prvoj zemlji u koju su se Igre proširile izvan granica Hrvatske, održan je All-star day, na kojem su se odigrala natjecanja u graničaru, sportsko-ekološki projekt Zero Waste, utrka na 60 metara te košarkaški turnir između reprezentacija SIM-a sve četiri države u kojima se Igre organiziraju – Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. U sklopu All-star daya, u Gradskoj vijećnici u Sarajevu, novim ambasadorom Igara proglašen je Željko Obradović, najtrofejniji Europski košarkaški trener.

„Posebnu zahvalnost želim uputiti djeci koja sudjeluju u Igrama – oni su razlog našeg postojanja i uvijek na prvom mjestu. Također, uvijek imam potrebu istaknuti podršku Peđe Mijatovića, koji je oduvijek uz Igre, te Aleksandera Čeferina, za kojeg slobodno kažem da je najbolji čovjek na svijetu – hvala mu na svemu što je učinio za Igre. Podršku nam daju vlade i predsjednici država u kojima se Igre održavaju, a posebno cijenim suradnju s Vladom Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem. Uvijek ističem i potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je već niz godina uz nas i uvijek stoji uz Igre. Najveće priznanje i dalje ide djeci – iz godine u godinu iznova me oduševi njihov odaziv i entuzijazam. Ponosni smo i na sve naše partnere, a posebno na Zorana Bogdanovića, CEO-a Coca-Cole, koji je s nama od samog početka, imao viziju Igara i uvijek nas poticao da idemo dalje. Hvala i svim sportašima, a velika je čast i što se gospodin Željko Obradović pridružio Igrama kao novi ambasador. Posebno mi znači prisutnost gospodina Nassera Al-Khelaifija, unatoč njegovom izuzetno zauzetom rasporedu, kao i potpora gospodina Johannesa Hahna sve ove godine.“ - Rekao je Zdravko Marić, predsjednik SIM-a.

Uz brojne prisutne uzvanike predsjednik Igara Zdravko Marić posebna priznanja uručio je Mehmedu Baždareviću, Nemanji Matiću i Slavenu Biliću koji već dugi niz godina bezuvjetno podržavaju Plazma Sportske igre mladih. Marić je istaknuo kako je Mehmed Baždarević među prvima dao potporu i kako je uvijek tu za Igre. „Presretan sam što je prvo priznaje koje sam dobio u životu došlu baš ovdje u Sarajevu i to na Sportskim igrama mladih. Hvala svima što ste došli u moj grad i što podržavate Igre.“ - rekao je Baždarević. Iduća zahvalnica uručena je Nemanji Matiću, prvom ambasadoru Igara u Srbiji. „Izuzetna mi je čast što sam danas ovdje s vama. Hvala što ste prepoznali ovu priču koja je važna za našu djecu – a oni su najvažniji na svijetu. Velika zahvalnost ide i sponzorima bez kojih Igre ne bi bile moguće, kao i Zdravku na njegovoj izuzetnoj energiji. Vjerujem da ćemo se još dugi niz godina okupljati i družiti na Igrama.“ – rekao je Matić.

Posljednje priznanje uručeno je Slavenu Biliću na bezuvjetnoj potpori od početka. „Od prvog dana sam sa Igrama, a svejedno me iznenadi što su sve Igre napravile na čelu sa Zdravkom Marićem, a posebno u ovim vremenima to je velika stvar. Čestitam Željku Obradoviću što se pridružio kao ambasador, to je pravi čovjek na pravom mjestu. Drago mi je biti u ovom posebnom gradu okružen prijateljima, kolegama, sportskim legendama, a meni kao sportašu posebno imponira da su tu i Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, i Nasser Al-Khelaifi, predsjednik velikog PSG-a, a sve to nam govori da će ove Igre još više rasti i da će trajati.“ – rekao je Bilić. Plaketu Željku Obradoviću uručili su ambasadori Igara Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, te Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a.

U emotivnom govoru Željko Obradović je rekao: „Velika mi je čast i zadovoljstvo ukazano ovdje u Sarajevu da postanem član Sportskih igara mladih. Bio sam član i kao igrač i kao trener mnogih ekipa, ali ova je ekipa u kojoj sam danas je nešto specijalno, ekipa velikih ljudi, sportaša i neizmjerno sam sretan što sam ovdje. Veliku zahvalnost želim iskazati Zdravku Mariću i njegovom timu i svim ljudima koji pomažu da Sportske igre mladih budu ono što jesu - igre radosti, druženja i poštovanja mladih ljudi. Prepoznao sam nevjerojatnu energiju koju Zdravko ima i utjecao je na mene sa svojom posvećenošću da tražim nove izvore snage u samom sebi i da kad kada pomislim da sam sve dao od sebe da nađem snage da dam još više. Igre mladih su nevjerojatna ideja i posebno bih želio naglasiti da su vrijednosti koje Igre promoviraju nešto što je najvažnije u životu- igra, radost, ljubav i poštovanje između nas.“

Podršku proslave 15. godina u Sarajevu pružili su i brojni prijatelji i gosti Plazma Sportskih igara mladih Podršku proslave 15. godina u Sarajevu pružili su i brojni prijatelji i gosti Plazma Sportskih igara mladih Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Johannes Hahn, bivši europski povjerenik i poseban izaslanik za Cipar, ambasadori i prijatelji Igara Predrag Mijatović, Alastair Campbell, Marijan Kustić, Marino Pušić, Ivica Tucak, Predrag Danilovič, Veselin Vujović, Adrian Chiles, Katherine Viner, Vahid Halilhodžić, Stiliyan Petrov, Julien Escude, Vladimir Šmicer, Christian Karembeu, Šime Vrsaljko, Goran Ivanišević, Aitor Karanka, Maurizio Mariani, Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Vico Zeljković i mnogi drugi. Svečanu ceremoniju uljepšali su nastupi Ansambla Corona koji su izveli himnu SIM-a Snaga života i pjesmu Sarajevo Ljubavi moja te Maje Milinković koja je izvela Sarajevo u duši mi spavaš. Plazma Sportske igre mladih već sutra u Splitu započinju veliku Međunarodnu završnicu na kojoj će se okupiti 820 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Od 23. do 27. kolovoza trajat će natjecati u 10 sportskih disciplina: Coca- Cola Cup u nogometu, Tommy turnir u malom nogometu, Kinder Joy of moving turnir u uličnoj košarci, HEP turnir u rukometu, odbojci, Paket24 Cup u tenisu, stolni tenis, turnir u odbojci na pijesku, Fide turnir u šahu, graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta. Svečano zatvaranje sezone tradicionalno će se održati se na splitskoj Rivi 26. kolovoza od 20.30 sati.