'Želim Hrgovića, čim se vrati publika, riskiram mu život u ringu, a on to ne želi'

Alen "Divljak" Babić nastavio je svoj niz nokauta, i ovaj put u karakterističnom uraganskom stilu. U svojoj šestoj profesionalnoj borbi, hrvatski teškaš je u Londonu izborio i šestu pobjedu prekidom borbe, ovaj put u trećoj rundi. Bilo je to prvi put da je Babićev protivnik preživio prve dvije runde, no nije treću.

Nakon što je bio na podu u prvoj rundi, Little se u trećoj naprosto stropoštao od iscrpljenosti i to nakon serije od desetak Babićevih krošea. U tom trenutku, ispružio se Englez koliko je dug pa je sudac Bob Williams, vidjevši da je potpuno iscrpljen, prekinuo borbu i tako spasio Littlea od daljnjeg masakra.

- Vrlo sam sretan sa svojom izvedbom. Uzdrmao sam ga dvaput u prvoj rundi, no Tom je bio u dobroj formi. Primio je jako puno udaraca i čini mi se da sam slomio oba zgloba šake udarajući ga. Svi govore da će ići u rat sa mnom, no nitko ne uspije, svi gube glavu. No, vjerujte mi, mogu ja od ovoga i deset puta bolje.

Babić je postigao ono što je htio. Slomio je Littlea brže no što je to učinio Hrgović kojem je to, u siječnju 2018., pošlo za rukom u četvtoj rundi, ali i brže od Daniela Duboisa koji ga je nokautirao u petoj. A ovo je, barem po vlastitom kazivanju, bio Little u najboljem izdanju, s manje kilograma nego ikad.

- Hrgović se kladio protiv mene i drago mi je da je okladu izgubio. On je vrlo dobar tehnički, no protiv mene mu to neće biti dovoljno. Ja u ringu riskiram život, a on to neće napraviti. Želim ga čim se publika vrati u dvorane. Hrgović je lažnjak, a ja volim zabavljati ljude. Želim da svi vide kako Hrgović pada jer držim da je lažnjak. Bori se kantama.

Svojom silovitošću i neumoljivošću, Babić je impresionirao i Eddiea Hearna, šefa Matcchroom boxinga, jednog od najuglednijih svjetskih promotora. Čovjeka koji organizira velike boksačke spektakle u Engleskoj i SAD-u.

- Ljudi mi postavljaju puno pitanja o Babiću, a propituju i moje odgovore no to je borac koji zaslužuje svaki kredit. Uništava svoje protivnike i "krstari" razinama boksa vrlo brzo pa bih i ja volio vidjeti njegovu borbu s Hrgovićem. Doduše, Hrgović je trenutno visoko na rang-listama, Alenu će za to još trebati vremena, no on svladava razine brže no što se to moglo očekivati. Alen je ovog trenutka najzaposleniji teškaš, ovo mu je bila treća borba u posljednja tri mjeseca, a ja planiram da se sljedeći put bori 30. siječnja kao jedna od predborbi prigodom uzvrata Whytea i Povetkina.