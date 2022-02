Zbog ruske invazije, moji suigrači su izvan sebe, nije im do košarke

Miro Bilan, košarkaš ukrajinskog Prometeja, ostao je šokiran ranojutarnjim vijestima o tome da je ruski predsjednik Putin naredio najveći vojni pohod od Drugog svjetskog rata i da je sa više strana, zračnim snagama, artiljerijom i kopnenom vojskom, nasrnuo na Ukrajinu.

Srećom po Miru, njegovu suprugu Nevenu i sinčića im Andrea, oni se već neko vrijeme nalaze u Češkoj, u okolici Praga, gdje je, zahvaljujući providnosti predsjednika kluba Dubinskija, prva momčad izmještena još početkom prošlog tjedna. A čini se i da se neće tako skoro vratiti u Dnjipro.

- Rijetko je tko očekivao da će sve ovako eskalirati i da se ovo u 21. stoljeću može događati. Supruga, sin i ja smo na sigurnom no moji ukrajinski suigrači u velikim su nevoljama. Jer, obitelji su im zarobljene u Ukrajini. Zračne luke su zatvorene a za bijeg automobilima čini se nemaju ni gotovine, jer nema novaca u bankomatima, a na benzinskim crpkama nema goriva. Čak i da netko krene prema zapadnoj granici, recimo preko Lvova, to je jako dug put od 10-11 sati vožnje pri čemu postoji opasnost da budu granatirani.

Od sedmorice Ukrajinaca u sastavu Prometeja, njih četvorica (Lipovij, Sidorov, Lukašov, Petrov) su trenutno u Španjolskoj s reprezentacijom koja bi večeras (20.45) u Cordobi trebala igrati kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

- Čuo sam se s njima i vele mi da uopće ne žele igrati tu utakmicu jer nikome nije do košarke. Preostala trojica su ovdje s nama no i oni su vrlo zabrinuti za svoje najbliže. Jednome od njih brat živi u Harkivu i veli mi da je u skloništu.

Ruskog predsjednika Putina je, čini se, osjećaj moći posve prebacio pa je zapovijedio otvoreni napad na cijelu Ukrajinu, čak i njene zapadne dijelove, što je šokiralo cijeli svijet.

- Svi smo zatečeni i šokirani. Sve je izgledalo da će se sukobi odvijati u separatističkim oblastima Donjeck i Lugansk čijim su, određenim dijelom, Rusi već ionako vladali. Putin očito pokušava onesposobiti zračne luke, desetkovati zračne jedinice i protuzračnu obranu.

Prometej je jedini ukrajinski košarkaški klub koji je izmješten u drugu državu.

- Mi smo jedini za takvo što imali financijske uvjete no još uvijek ne znamo što će biti dalje. Prvotni plan je bio da ostanemo u Češkoj dva-tri tjedna pa da vidimo možemo li se vratiti u Dnjipro. Ako to ne bude moguće, predsjednik će morati donijeti odluku hoće li raspustiti momčad ili ćemo nastaviti igrati Fibinu Ligu prvaka iz inozemstva.

Možda se predsjednik kluba Vladimir Dubinskij odluči da Prometej bude klub ambasador koji će, kao što su to nekad u izbjeglištvu činili Split i Cibona u Španjolskoj, izlaziti na utakmice s transparentom "Stop the war in Ukraine".

- Ukrajinski košarkaški savez želi da mi nastupamo i mi bismo trebali 3. i 9. ožujka u Nymburku trebali igrati domaće utakmice sa rumunjskim Clujem i belgijskim Oostendeom. Pred nama su još četiri utakmice u skupini, trenutno imamo skor od 2-0 i dobro stojimo no pitanje je hoće li naši ukrajinski suigrači biti u stanju usredotočiti se na košarku dok su im obitelji u opasnosti. Teško je njima, baš kao i stručnom stožeru, razmišljati o sportu – kazao je Bilan.