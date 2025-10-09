Zastrašujuće: Nogometaš udario glavom o reklamu i slomio vrat!

Veznjak Toga Samuel Asamoah slomio je vrat nakon što je u padu udario u reklamu pored travnjaka ntijekom utakmice za svoju momčad Guangxi Pingguo u kineskoj ligi.

Incident se dogodio nakon što je Asamoah gurnut u jednom duelu u blizini aut-linije. Nakon toga je glavom udario u ogradu, te prevezen u bolnicu.

Iz kluba su javili da je Asamoah "zadobio iščašenje i prijelome vratnih kralježaka", kao i kompresiju živaca. Klub je također rekao da igraču prijeti "visoka paraplegija", odnoso potencijalna nemogućnost korištenja donjih dijelova tijela. Dodano je da će veznjak biti izvan terena do kraja sezone te da je njegova budućnost kao profesionalnog nogometaša upitna. Kasnije je klub objavio da je

Asamoahova operacija bila je uspješna i da se 31-godišnjak sada oporavlja u stabilnom stanju. Klub je također objavio fotografiju Asamoaha u bolnici s dva podignuta palca. Asamoah je odigrao šest utakmica za reprezentaciju Toga. Većinu karijere proveo je u Belgiji, a 2021. prešao je u Rumunjsku. Od prošle godine je u Kini.

Veznjak Chongqing Tonglianglonga, Zhang Zhixiong, dobio je žuti karton zbog nasrtaja na Asamoaha. U sučevom izvješću navodi se da je Zhangov prekršaj bio "nepromišljene prirode", ali nije dosegao razinu ozbiljnog prekršaja ili nesportskog ponašanja.

U izvješću se također navodi da su reklamne ploče oko terena u skladu s međunarodnim standardima. Chongqing Tonglianglong je objavio da se ispričava Asamoahu u ime kluba i svog igrača Zhanga. Dodaje se i da su Zhang i predstavnici kluba posjetili togoanskog reprezentativca u bolnici.

Ovaj posljednji incident dogodio se nakon što je engleski nogometaš Billy Vigar preminuo u dobi od 21 godine nakon što je prošlog mjeseca u sličnim okolnostima zadobio "ozbiljnu ozljedu mozga". Bivši Arsenalov igrač zadobio je smrtonosnu ozljedu kada je glavom udario u zid pored terena.