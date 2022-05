Zašto Marin Čilić nije osvojio više Grand Slam tunira? Evo što kaže Mats Wilander

Semerostruki osvajač Grand Slama Mats Wilander ostao je impresioniran načinom na koji je Marin Čilić sinoć s glatnih 3:0 svladao Danila Medvjedeva i prošao u četvrtfinale Roland Garrosa.

- Ovaj me tenis podsjeća na onaj koji je igrao kada je osvojio US Open. Koji su razlozi zbog kojih Čilić nije osvojio više Grand Slamova? To su Nadal, Đoković i Federer. Uvijek bi naletio na jednog od ovih, a oni nikad ne podbacuju. Mentalni su divovi. Gubio je od njih u četvrtfinalima i polufinaloima. No, osjećam da kad igra dobro može pobijediti svakoga - rekao je Wilander.

Čilića, koji je u od Grand Slamova osvojio samo US Open, pohvalio je i Tim Henman.

- Impresioniran sam njegovim nastupom. Medvjedevu nije pružio priliku da uđe u meč. Odigrao je savršeno - rekao je Hemnan.

Ivanišević: Đoković je spreman igrati i na 10 setova

Goran Ivanišević, nekadašnji hrvatski teniski as, a danas trener prvog svjetskog tenisača Novaka Đokovića, kao i cijeli teniski svijet s nestrpljenjem očekuje dvoboj Đokovića i Nadala u Roland Garrosu.

Taj četvrtfinalni meč na rasporedu je u utorak navečer, ne prije 20.45 sati, a Ivanišević je uoči novog velikog duela fantastične dvojice tenisača rekao.

„Ovaj meč je savršen za gledatelje, ali za nas trenere baš i ne. No, kada krene meč i ja ću biti samo jedan od gledatelja i ostaje mi samo pljeskanje i gledanje“, rekao je Ivanišević za službenu internetsku stranicu drugog po redu u godini Grand Slam turnira.

„Između njih dvojice stvarno nema nikakvih tajni. Kako će ih i biti nakon što su odigrali 58 međusobnih mečeva. Obojica su potpuno spremni, a ja mogu tek reći da će to gotovo sigurno biti najjači četvrtfinalni meč u povijesti Roland Garrosa. Kroz sve ove godine su jedan drugoga odvlačili u nevjerojatne visine“, rekao je Ivanišević i dotaknuo se fizičke spremnosti svog učenika.

„U kakvom je stanju Novak? Ha, mislim da je spreman odigrati ovaj meč i na 10 dobivenih setova. Toliko je spreman. Njegova briga za tijelom je nevjerojatna i siguran sam da on još nekoliko godina može biti na vrhuncu pripremljenosti. Kada je u pitanju njegova forma lagano se penjao. Od Monte Carla preko Beograda i Madrida bio je sve bolji. U Rimu je igrao fantastično. Takvog ga očekujem i protiv Nadala“.