Scena s Dalićem i Tuchelom koju sigurno niste vidjeli: ‘Što mu je to izbornik gurnuo u ruke?’

Nakon nezgodnog poraza od Engleske u Dallasu, vatreni se okreću novom nastupu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Protiv Paname u Torontu moramo ići po sva tri boda, ali još se slažu dojmovi o utakmici protiv Engleza. Bilo ih je puno tijekom borbe na terenu, a nešto zanimljivo dogodilo se i na klupama obje reprezentacije.

Jedan potez Zlatka Dalića provukao se ispod radara javnosti. Hrvatski izbornik je prije početka utakmice prišao prema Thomasu Tuchelu, a njemačkom treneru koji vodi Engleze je pritom uručio vrećicu s poklonima. Slijedio je stisak ruke dvojice izbornika, poslije poteza koji je u Engleskoj opisan kao vrlo lijepa Dalićeva gesta.

- Reakcija s klasom hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji je Thomasu Tuchelu dao poklon. No, postavlja se pitanje, što je to bilo u vreći s poklonima? -navodi se u jednoj objavi na društvenoj mreži X, uz fotografiju koja je prikazala Dalićev susret s Nijemcem koji trenira Engleze.

http:// A classy touch from Croatia manager Zlatko Dalic, handing Thomas Tuchel a gift.



But the question is - what was in the gift bag?#ENGCRO #FIFAWorldCup #Dalic #Tuchel pic.twitter.com/E2WmJzPxOT — Charlie P Mullan (@CharliePMullan) June 17, 2026