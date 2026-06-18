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ISPOD RADARA

Scena s Dalićem i Tuchelom koju sigurno niste vidjeli: ‘Što mu je to izbornik gurnuo u ruke?’

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.06.2026.
u 11:15

Jedan potez Zlatka Dalića provukao se ispod radara javnosti. Hrvatski izbornik je prije početka utakmice prišao prema Thomasu Tuchelu, a njemačkom treneru koji vodi Engleze je pritom uručio vrećicu s poklonima

Nakon nezgodnog poraza od Engleske u Dallasu, vatreni se okreću novom nastupu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Protiv Paname u Torontu moramo ići po sva tri boda, ali još se slažu dojmovi o utakmici protiv Engleza. Bilo ih je puno tijekom borbe na terenu, a nešto zanimljivo dogodilo se i na klupama obje reprezentacije. 

Jedan potez Zlatka Dalića provukao se ispod radara javnosti. Hrvatski izbornik je prije početka utakmice prišao prema Thomasu Tuchelu, a njemačkom treneru koji vodi Engleze je pritom uručio vrećicu s poklonima. Slijedio je stisak ruke dvojice izbornika, poslije poteza koji je u Engleskoj opisan kao vrlo lijepa Dalićeva gesta.

- Reakcija s klasom hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji je Thomasu Tuchelu dao poklon. No, postavlja se pitanje, što je to bilo u vreći s poklonima? -navodi se u jednoj objavi na društvenoj mreži X, uz fotografiju koja je prikazala Dalićev susret s Nijemcem koji trenira Engleze.

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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

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