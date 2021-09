Zagreb izgubio titulu prvaka u infarktnom raspucavanju protiv Veszprema

Rukometaši mađarskog Veszprema osvajači su ovosezonske SEHA lige nakon što su u nedjelju u finalu završnog turnira u Zadru poslije boljeg izvođenja sedmeraca sa 31-29 (27-27) svladali PPD Zagreb.

Tako su obje utakmice na završnom turniru PPD Zagreba odlučene nakon sedmeraca. U polufinalu je Zagreb slavio protiv bjeloruskog Meškova, a sada je poražen od favoriziranog Veszprema, koji ima puno jači igrački kadar od zagrebaša. No, unatoč tome Zagreb je odigrao odličnu utakmicu, a posebice u prvom dijelu prvog poluvremena, te u završnici susreta.

Igrači Zagreba odlično su krenu li u susret, u 9. minuti imali su vodstvo 4-2, a u 11. prednost 6-3. Nakon toga još dva puta su imali prednost od dva gola, posljednji puta u 18. minuti. Nakon toga Veszprem je nanizao četiri pogotka, poveo 12-10, a na poluvrijeme je otišao sa prednošću 15-13.

U drugom poluvremenu mađarska ekipa je stalno bila u prednosti, od dva do tri pogotka. U 53. minuti Zagreb je gubio sa dva razlike 23-25, ali nisu se predavali i u 55. minuti su došli do izjednačenja. Do kraja se igralo gol za gol, a posljednji napad na utakmici imao je Veszprem, ali ostalo je 27-27.

Krenulo se u izvođenje sedmeraca, a tu su bili precizniji igrači Veszprema. Za Zagreb su pogodili Vistorop i Sirotić, dok je vratar Cupara obranio udarce Ćavara i Šipića. Kod mađarske ekipe jedino Manuel Štrlek nije iskoristio sedmerac.

Kod Zagreba najefikasniji je bio Filip Vistorop sa 7 golova, Ivan Čupić postigao je 5, a Csaba Leimeter i Edin Kis po 3 gola. U momčadi Veszprema Egipćanin Yahia Omar i Srbin Petar Nenadić zabili su po osam pogodaka.

Tako je Zagreb u svom četvrtom finalu treći puta izgubio, a jedini naslov SEHA lige osvojio 2013. kada je pobijedio Vardar, koji je sa pet naslova najtrofejnija momčad SEHA lige. Veszprem ima četiri naslova (2015., 2016., 2020. i 2021.)

Rukometaši ukrajinskog Motor Zaporožja osvojili su treće mjesto na završnom turniru svladavši bjeloruski Meškov Brest sa 31-20 (11-11).