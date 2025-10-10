VIDEO Slavni Slovenac sočno opsovao Hrvatima poznatu psovku, reakcija je postala viralni hit

Jedan od najboljih svjetskih košarkaša, Luka Dončić, prihvatio je izazov u kojem je malo tko ostao pribran. U emisiji "Hot Ones" voditelja Seana Evansa gosti kušaju deset pilećih krilaca s deset umaka, od kojih je svaki progresivno ljući, a Dončić, koji je odmah priznao da ne podnosi ljuto, pokazao je zašto je ova emisija postala globalni fenomen. Iako se dobro držao na početku, prvi znakovi muke pojavili su se već kod drugog umaka, jačine tek jedne jalapeño papričice. Hrabro je izdržao sve do šestog umaka, koji s oko 110.000 Scoville jedinica odgovara blažoj habanero paprici, kada je prvi put morao posegnuti za čašom mlijeka kako bi 'ugasio vatru' u ustima.

Pravi show uslijedio je s umakom "Da Bomb", koji je poznat po tome što, osim ekstremne ljutine, nema gotovo nikakav okus. Nakon samo jednog zalogaja, Dončićeva prva, instinktivna reakcija bila je sočna psovka: "U p**** materinu!". Svjestan što je izgovorio pred kamerama, odmah se ispričao i u svom stilu pokušao spasiti situaciju okrenuvši se prema voditelju i duhovito prevodeći psovku kao: "To vam znači ‘dobro jutro‘". Njegova spontanost i šarm izazvali su smijeh u studiju i oduševili milijune gledatelja koji su komentirali kako je to bila prava "balkanska" reakcija na muku.

Luka Doncic has THE MOST BALKAN REACTION when the spicy sauce hits him 🤐pic.twitter.com/HziOLdQRkL — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 9, 2025

Kako je ljutina rasla, tako su i odgovori postajali sve osobniji i zanimljiviji. Dončić je otkrio svoju iznenađujuću predigračku playlistu koja podsjeća na glazbeni ukus tinejdžerice iz 2006. godine. Prije utakmica, naime, sluša Britney Spears i njezin hit "Oops!... I Did It Again", a veliki je obožavatelj mjuzikla poput "Mamma Mia" i filma "High School Musical". Otkrio je i kako je košarkaški teren za njega mjesto mira, a prisjetio se i nekih od najdražih trenutaka karijere, poput pobjedničkih koševa protiv Minnesote u finalu Zapadne konferencije 2024. te onog protiv Clippersa u "bubbleu" 2020. godine.

Uspoređujući košarku u Europi i Americi, istaknuo je kako se u NBA ligi puno više koristi "trash talk", dodavši da ondje "priča svatko". Kao najteža gostovanja u Europi naveo je dvorane u Srbiji, Grčkoj i Turskoj. Unatoč bolnim grimasama i znoju, njegov natjecateljski duh nije mu dopustio da odustane. Stigao je do posljednjeg, desetog umaka, gdje su psovke opet krenule, ovaj put uz uzvik "Moja mater!". Na kraju je čak odbio ponuđeni sladoled, dokazavši da je izazov shvatio vrlo ozbiljno, a fanovima je pružio nezaboravan uvid u svoju opuštenu i zabavnu osobnost.