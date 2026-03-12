Francuzi se žale na uvjete u Rijeci: 'Čovječe, što je ovo? Na slobodan dan strpaju me u kavez'

Rijeka večeras na rasprodanoj Rujevici dočekuje francuski Strasbourg u jednoj od najvažnijih europskih utakmica u povijesti kluba, no umjesto nogometnog spektakla, uvertira u dvoboj protekla je u znaku nevjerojatne priče s tribina. Aktualni hrvatski prvak ugostit će jednog od favorita za osvajanje Konferencijske lige, ali ono što je dočekalo gostujuće navijače izazvalo je šok i zgražanje te postalo glavna tema francuskih sportskih portala. Sektor predviđen za njih na stadionu Rujevica u potpunosti je ograđen visokim rešetkama, što je navelo francuske medije i navijače da ga jednoglasno prozovu "kavezom" i iskažu duboko razočaranje uvjetima koji su ih dočekali u Hrvatskoj.

Najglasniji u kritikama bio je francuski RMC Sport, koji je prenio izjave šokiranih navijača. Jedan od njih, Jason, koji redovito prati svoj klub na gostovanjima, nije skrivao ogorčenje. "Znao sam da u ždrijebu možemo dobiti Fiorentinu ili Rijeku i volim provjeriti kakve su gostujuće tribine. Kad sam vidio fotografije, pomislio sam: čovječe, što je ovo, zatvor?! Nisam uzeo slobodne dane na poslu da bih bio zatvoren ovdje", požalio se, dodavši kako ga prizor podsjeća na startnu poziciju na konjskim utrkama. Njegove riječi brzo su se proširile društvenim mrežama, a brojni navijači Strasbourga zapitali su se hoće li uopće moći normalno pratiti utakmicu kroz guste rešetke.

Ipak, kako bi se objasnila pozadina ove neobične konstrukcije, francuski su mediji potražili i objašnjenje s hrvatske strane. Ubrzo se javio jedan navijač Rijeke koji je pojasnio kako taj sektor nije namijenjen europskim gostima u ovom obliku, već je posebno prilagođen za navijače najvećih domaćih rivala, Dinama iz Zagreba i Hajduka iz Splita. "Oni su poznati po tome da gotovo na svakoj utakmici bacaju baklje i razne predmete", stoji u objašnjenju koje sugerira da su sigurnosne mjere na Rujevici primarno usmjerene na sprječavanje incidenata u utakmicama visokog rizika unutar hrvatskog prvenstva.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da francuski navijači gostuju u istom sektoru. U ljeto 2023. godine na Rujevici je gostovao Lille, no tada je, kako navode francuski mediji, situacija bila znatno drugačija. Vrata na prednjem dijelu ograde bila su otvorena, što je omogućilo bolji pogled i stvorilo atmosferu koja je djelovala "manje zatvorski". Upravo se tome nadaju i navijači Strasbourga, da će organizatori i za njih otvoriti prednji dio kaveza. U suprotnom, unatoč tome što su došli podržati svoju momčad u važnoj europskoj utakmici, bojkotirat će navijanje jer, kako kažu, "neće puno toga ni vidjeti".