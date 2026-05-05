KAOS U KLUBU

Sukob u Kraljevskom klubu: Zvijezda Reala udarila suigrača od 50 milijuna eura

Karlo Koret
05.05.2026.
u 13:31

Sukob se navodno odvio prije dva tjedna, nakon ispadanja od Bayerna iz Lige prvaka te prvenstvenih utakmica protiv Alavesa. Sve je eskaliralo kada je Rudiger navodno udario lijevog beka Kraljevskog kluba

Real Madrid i drugu sezonu zaredom završit će bez osvojenog trofeja, a loša forma i konstantni problemi kroz cijelu sezonu doveli su do velike frustracije u momčadi. Sve je eksaliralo sukobom na treningu između dvojice suigrača - Antonija Rudigera i Alvara Carrerasa javlja Defensa Central.

Njihov novinar Miguel Serrano pokušao je ublažiti situaciju, ali jasno je kako u svlačionici Reala vlada kaos. Sukob se navodno odvio prije dva tjedna, nakon ispadanja od Bayerna iz Lige prvaka te prvenstvenih utakmica protiv Alavesa. Sve je eskaliralo kada je Rudiger navodno udario lijevog beka Kraljevskog kluba.

- Rudiger je tijekom rasprave udario Alvara Carrerasa. Bio je to udarac po licu, ne šamar. Istina je da od Rudigera i to zna zapeći, ali nije bila agresija - tvrdi Serrano.

Carreras je u Real tigao prošlog ljeta iz Benfice za 50 milijuna eura kao veliko pojačanje. Imao je vrlo dobar početak sezone, ali kasnije je pao u formi te je izgubio mjestu u početnoj jedanesterki te trenutačno prednost pred njim imaju fran Garcia i ozlijeđeni Ferland Mendy. Defensa Central navodi i kako ovo nije jedini sličan slučaj u Realu ove sezone:

- Bilo je više sukoba između igrača i trenera, ali i između samih igrača. Ovo su trenuci velike napetosti u svlačionici - napisali su.
