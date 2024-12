Vučić odgovorio Đokoviću i Obradoviću: 'Znam što misle i što žele. On je svaki put protiv nas'

Srbiju već više od mjesec i pol zahvaćaju prosvjedi nakon urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu pri čemu je poginulo 15 osoba. U svakodnevnim okupljanjima zahtjeva se odgovornost političara, a pola fakulteta je blokirano od strane studenata. U tome su im se pridružile neke srednje škole, a novi prosvjed organiziraju studenti Sveučilišta u Beogradu ove nedjelje. Bit će održan na Trgu Slavija u Beogradu, a pridružit će im se i poljoprivrednici. Podršku su studentima iskazali trener KK Partizan Željko Obradović i tenisač Novak Đoković.

'"U svakoj naciji su važni mladi ljudi. Znači studenti, đaci i ja nemam nikakve dileme da im dajem podršku. Oni žele društvo kakvo misle da treba biti i imaju svoje zahtjeve. Na kraju oni će biti ti koji će voditi ovu zemlju. Apsolutna podrška jer ako ne podržavaš mladost i mlade ljude, koga ćeš podržati? Oni imaju svoje ideale, bore se za njih i želim im na tom putu istraju. Da dođe do onoga kako bi oni željeli da bude sutra i da se svi osjećaju ugodno. S moje strane apsolutna podrška svim mladim ljudima koji ispred sebe imaju te uzvišene ciljeve", rekao je Obradović. Đoković je pak napisao: "Kao netko tko duboko vjeruje u snagu mladih ljudi i njihovu želju za boljom budućnošću, smatram da je važno da se njihov glas čuje. Srbija ima ogroman potencijal, a obrazovana omladina je njena najveća snaga. Oni što je svima nama potrebno je razumijevanje i poštovanje. Uz vas, Novak."

Poruke slavnih sportaša komentirao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući u talk-showu Četvrtkom u 9 na nacionalnoj televiziji RTS naljutio se na zahtjev novinara da nabroji poznate Srbe koji su podržali prosvjed. "Nećete ih puno naći, ali neću ulaziti u to. To su isti ljudi koji su u vrijeme priče o litiju to govorili. Nema nitko nov", rekao je Vučić.

"Volio bih da mi vi kažete tko je nov budući da su proteste podržali i Novak Đoković i Ivana Španović i Željko Obradović, on je svaki put bio protiv nas i to nije tajna. Imate li možda Nikolu Jokića? To je njihovo pravo i ništa nije sporno i nemam nikakav problem s tim. To su vrlo uspješni ljudi. To je demokracija, to je milina jedna. Nije me nitko od njih iznenadio, to su sve isti ljudi za koje znam što misle o meni i što mi žele", dodao je na kraju srpski predsjednik.