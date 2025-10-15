Naši Portali
Uoči SP-a

Fifa uvodi još jedno pravilo koje će revolucionizirati nogomet

FIFA President Gianni Infantino addresses the 73rd FIFA Congress in Kigali
Foto: JEAN BIZIMANA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Željko Jaković
15.10.2025.
u 13:55

Ova predložena promjena dala bi trenerima mnoštvo mogućnosti, poboljšavajući njihovu sposobnost primjene različitih taktičkih strategija i suočavanja s potencijalnim ozljedama tijekom natjecanja

Nakon nekoliko godina kontinuiteta, FIFA je odlučila provesti nove promjene uoči Svjetskog prvenstva 2026. Samo nekoliko mjeseci prije dugo očekivanog turnira, navodno se razmatra još jedna značajna promjena.

FIFA je sve više prihvaćala tehnologiju kako bi poboljšala pravednost u igri, uvodeći alate poput automatskog otkrivanja poodaka, video pomoćnika suca i tehnologije poluautomatskog otkrivanja zaleđa. Tjelesne kamere također se primjenjuju. Štoviše, turnir će se proširiti na 48 reprezentacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Sada postoje naznake potencijalne nove promjene koja bi mogla revolucionirati turnir.

Naime, FIFA razmatra mogućnost povećanja broja igrača u reprezentacijama s 26 na 30. Ova predložena promjena dala bi trenerima mnoštvo mogućnosti, poboljšavajući njihovu sposobnost primjene različitih taktičkih strategija i suočavanja s potencijalnim ozljedama tijekom turnira.

Nedavno proširenje s 32 na 48 nacionalnih momčadi predstavlja značajan razlog za ovu transformaciju. Ova promjena obećava povećanu izloženost, omogućujući igračima sudjelovanje u više utakmica tijekom turnira. Posljedično, nacionalne momčadi mogu provesti veće rotacije, čime se štiti fizičko stanje igrača i smanjuje rizik od umora i ozljeda.

Svjetsko klupsko prvenstvo FIFA-e 2026., završeno pobjedom Chelseaja, istaknulo je goruće pitanje: vrijeme je značajno utjecalo na utakmice, što je dovelo do fizičke iscrpljenosti igrača i pritužbi osoblja. S utakmicama grupiranim na istim mjestima i povećanim brojem utakmica, potreba za novim prijedlogom postala je očita. Ovaj novi plan ima za cilj ponuditi nacionalnim momčadima raznolikije mogućnosti za sastav, povećavajući i privlačnost natjecanja.

Iako FIFA ovom promjenom popisa igrača želi proširiti mogućnosti, ne posjeduje svaka nacionalna momčad dovoljno snage da to iskoristi. Škotska i Mađarska, na primjer, mogu se pohvaliti solidnim momčadima, međutim, ne igraju svi njihovi talenti u elitnim europskim ligama. Stoga, povećane mogućnosti neće nužno izjednačiti uvjete s momčadima iz najviše lige.

Portugal, Argentina, Brazil, Španjolska i Francuska mogu imati ogromne koristi od ove promjene. Njihovo bogatstvo talenata koji cvjetaju u elitnim europskim klubovima daje trenerima zavidnu širinu opcija. Ta širina im omogućuje da strateški upravljaju svojim zvijezdama, a istovremeno održavaju konkurentsku prednost - prednost koju nemaju sve momčadi.

 
svjetsko prvenstvo nogomet pravila FIFA

