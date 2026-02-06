Legendarni Snoop Dogg oduševio publiku na ZOI, pogledajte kako igra curling

Američki reper Snoop Dogg pridružio se američkom curling timu na Zimskim olimpijskim igrama te se čak i sam okušao na ledu. Glazbenik, koji je počasni trener za Tim SAD-a i specijalni dopisnik za televizijsku kuću NBC, pratio je u petak utakmicu mješovitih parova u curlingu koja se održala u Cortini, na sjeveru Italije. Njegova prisutnost izazvala je veliko zanimanje, a reper, čije je pravo ime Calvin Broadus, kasnije je i sam izašao na led kako bi isprobao kako je to čistiti stazu ispred kamena koji klizi prema meti, poznatoj kao "kuća".

Snoop, koji je u srijedu nosio olimpijski plamen ulicama Gallaratea, posebno je oduševio britanskog igrača curlinga Brucea Mouata kada ga je zamolio za zajedničku fotografiju. Mouat, koji je s muškim timom osvojio srebro na Igrama u Pekingu 2022. godine, ispričao je o susretu koji je doživio zajedno sa svojom partnericom u parovima, Jennifer Dodds. "Vidjeli smo ga na poluvremenu. Sjedio je pokraj majke američke igračice Cory Thiesse. On je zatražio fotografiju s nama, tako da se osjećam prilično dobro", komentirao je Mouat taj neočekivani trenutak.

Tijekom meča, slavni reper nosio je jaknu američkog tima na kojoj su bile fotografije sportaša Cory Thiesse i njezinog partnera Koreyja Dropkina, a upravo je američki par u tom susretu pobijedio Kanadu rezultatom 7-5. Kao što je izvijestio Daily Mail Online, reper je dobio i personaliziranu jaknu Tima SAD-a, čime je potvrđena njegova uloga u promociji ovog sporta i podršci američkim sportašima na Igrama.I

Izvođač hita 'Drop It Like It's Hot' poznat je kao veliki ljubitelj sporta. Osim što se sada okušao u curlingu, on je i suvlasnik nogometnog kluba Swansea City koji se natječe u Championshipu, drugom rangu engleskog nogometa. Njegova uloga sportskog komentatora i dopisnika nije nova, budući da je za NBC radio kao dopisnik i na Ljetnim olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Curling je, inače, sport koji je razvijen u Škotskoj u 16. stoljeću, a uključuje klizanje granitnih kamenova prema cilju, dok takozvani čistači trljanjem leda ispred kamena pomažu usmjeriti njegovu putanju i brzinu.