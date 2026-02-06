Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
I ON RADI KAO KOMENTATOR

Legendarni Snoop Dogg oduševio publiku na ZOI, pogledajte kako igra curling

Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games - Friday February 6th
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
1/8
Autor
Patrik Mršnik
06.02.2026.
u 16:32

Poznati reper Snoop Dogg ponovno je pokazao svoju ljubav prema sportu na neočekivan način. Pojavio se na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji gdje ne samo da je bodrio američki tim, već se i sam primio metle i okušao u curlingu

Američki reper Snoop Dogg pridružio se američkom curling timu na Zimskim olimpijskim igrama te se čak i sam okušao na ledu. Glazbenik, koji je počasni trener za Tim SAD-a i specijalni dopisnik za televizijsku kuću NBC, pratio je u petak utakmicu mješovitih parova u curlingu koja se održala u Cortini, na sjeveru Italije. Njegova prisutnost izazvala je veliko zanimanje, a reper, čije je pravo ime Calvin Broadus, kasnije je i sam izašao na led kako bi isprobao kako je to čistiti stazu ispred kamena koji klizi prema meti, poznatoj kao "kuća".

Snoop, koji je u srijedu nosio olimpijski plamen ulicama Gallaratea, posebno je oduševio britanskog igrača curlinga Brucea Mouata kada ga je zamolio za zajedničku fotografiju. Mouat, koji je s muškim timom osvojio srebro na Igrama u Pekingu 2022. godine, ispričao je o susretu koji je doživio zajedno sa svojom partnericom u parovima, Jennifer Dodds. "Vidjeli smo ga na poluvremenu. Sjedio je pokraj majke američke igračice Cory Thiesse. On je zatražio fotografiju s nama, tako da se osjećam prilično dobro", komentirao je Mouat taj neočekivani trenutak.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Tijekom meča, slavni reper nosio je jaknu američkog tima na kojoj su bile fotografije sportaša Cory Thiesse i njezinog partnera Koreyja Dropkina, a upravo je američki par u tom susretu pobijedio Kanadu rezultatom 7-5. Kao što je izvijestio Daily Mail Online, reper je dobio i personaliziranu jaknu Tima SAD-a, čime je potvrđena njegova uloga u promociji ovog sporta i podršci američkim sportašima na Igrama.I

Izvođač hita 'Drop It Like It's Hot' poznat je kao veliki ljubitelj sporta. Osim što se sada okušao u curlingu, on je i suvlasnik nogometnog kluba Swansea City koji se natječe u Championshipu, drugom rangu engleskog nogometa. Njegova uloga sportskog komentatora i dopisnika nije nova, budući da je za NBC radio kao dopisnik i na Ljetnim olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Curling je, inače, sport koji je razvijen u Škotskoj u 16. stoljeću, a uključuje klizanje granitnih kamenova prema cilju, dok takozvani čistači trljanjem leda ispred kamena pomažu usmjeriti njegovu putanju i brzinu.
Ključne riječi
Snoop Dogg Curling ZOI 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-05/PXL_XIH_280126_145481670.jpg
DANAS OTVARANJE

Svečano otvaranje Igara prvi put u povijesti na više lokacija, a iza svega stoji čovjek čiji su roditelji iz Splita

Glavna je posebnost ove ceremonije to što se neće održati samo na jednoj lokaciji. Glavna pozornica bit će velebni stadion San Siro u Milanu, dok će se dijelovi svečanosti istodobno održavati i na nekoliko skijališta diljem sjeverne Italije – u sudomaćinu Cortini d'Ampezzo, Livignu u Valtellini te Predazzu u pokrajini Trento, stoga je riječ o prvoj svečanosti otvorenja u povijesti Olimpijskih igara koja će se odvijati na više lokacija.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom"
Premium sadržaj
3
Olimpijska priča

Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila

– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!