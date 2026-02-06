FOTO Spektakularni prizori: Pogledajte kako izgleda otvaranje Zimskih Olimpijskih igara
Točno u 20 sati na legendarnom San Siru započela je svečana ceremonija otvaranja 25. Zimskih olimpijskih igara. Pod motom "Sanjajmo zajedno", Italija svijetu predstavlja Igre koje pomiču granice, a sama ceremonija "Harmonija" prvi je izraz te vizije.
Milijarde pogleda uprte su u hram nogometa koji je večeras postao globalna pozornica. Spektakl u režiji Marca Balicha, cijenjenog kreativnog direktora hrvatskih korijena, započeo je impresivnom točkom koja slavi sklad grada i planina.
Plesači odjeveni u bijelo ispunili su pozornicu dok su deseci tisuća gledatelja svojim mobitelima stvorili jedinstven ugođaj, najavljujući festival koji će okupiti gotovo tri tisuće sportaša iz devedeset i dvije zemlje.
Ove Igre ostat će upisane u povijest zbog velike geografske udaljenosti borilišta, a tu jedinstvenost prati i sama ceremonija. Dok se glavni program odvija u Milanu, paralelne svečanosti održavaju se u Cortini d’Ampezzo, Livignu i Predazzu.
Foto: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net
Zbog toga će, po prvi put, gorjeti i dva olimpijska kotla: jedan u Milanu kod slavoluka Arco della Pace, a drugi u srcu Dolomita. Dizajn oba kotla inspiriran je genijem Leonarda da Vincija, naglašavajući vezu tradicije i inovacije.
Foto: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net
Uz njih, talijanske boje brane pjevačica Laura Pausini i operna zvijezda Cecilia Bartoli, dok glumački dio programa nose proslavljeni Pierfrancesco Favino i Sabrina Impacciatore, zvijezda serije "Bijeli lotos".
Hrvatske boje brani delegacija od četrnaest članova, a zbog specifičnog formata, čast nošenja zastave pripala je dvoma predstavnicima. Na glavnoj svečanosti u Milanu, stijeg nosi brzoklizačica Valentina Aščić, dok je u Cortini d’Ampezzo na čelu hrvatske skupine mladi biatlonac Matija Legović.
Foto: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net