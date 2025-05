VL doznaje: Hajduk plaća visoku cijenu za Garciju, Istra će tražiti svaki euro za hit-trenera

Ostali su samo još detalji vezani za prelazak u Hajduk, doznali smo od ljudi bliskih još uvijek aktualnom treneru Istre Gonzalu Garciji. Kad je o tim detaljima riječ, onda je stvar u novcu. Naime, Garcia ima važeći ugovor s Istrom 1961, s kojom se do kraja sezone borio za europske pozicije.

S Istrom ipak nije uspio, ali očito će imati priliku s Hajdukom jer splitski klub želi ga dovesti s obzirom na to da se dokazao kao trener koji zna složiti igru, a nju Hajduk nije imao pa mu je propala još jedna sezona. No da bi Hajduk doveo tog stručnjaka rođenog pije 41 godinu u Urugvaju, morat će platiti odštetu Istri. Ili će platiti Hajduk ili će platiti sam Garcia. Riječ je o oko pola milijuna eura, a Istri je zacijelo svejedno s kojeg će računa na njihov sjesti taj novac. Može to platiti Hajduk, ali mogu Splićani taj novac uplatiti Garciji pa ga on prebaciti na račun pulskog prvoligaša.

Garcia je 2023. također raskinuo ugovor s Istrom i napustio klupu tog kluba pa su se sad u Puli osigurali, bar djelomično, i s ugovorom koji je na snazi još dvije godine držali su da će imati kvalitetnog trenera na duge staze. No uvijek postoji način da se ugovor raskine. Kako bi Istra morala platiti kada bi dala otkaz Garciji, tako sad on mora platiti želi li otići u grotlo Poljuda.

Sigurno je da će Garcia, a tako i Hajduk nastojati platiti što manje, no to je stvar dogovora Garcije i Istre, ali u svakom slučaju Hajduk će prvi put morati platiti za okup trenera. Dosad su Splićani triput dobivali odštetu za svoje trenere (Eduardo Reja, Krasimir Balakov i Igor Tudor), sad će oni morati platiti za dovođenje željenog stručnjaka koji se jedno vrijeme spominjao i kao kandidat za trenera Dinama.

Plavi se se okrenuli Mariju Kovačeviću, treneru Slaven Belupa koji danas igra uzvratnu utakmicu finala kupa s Rijekom. Možda će Dinamo i za njega morati platiti nekakvu odštetu jer s koprivničkim klubom ima ugovor još godinu dana. Plavi su tako nedavno platili i odštetu Rijeci kad su joj uzeli Sergeja Jakirovića.