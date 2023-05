Više se ne skriva: Dinamo dovodi pojačanje za 3,5 milijuna eura?

Dinamo želi dovesti Žana Vipotnika, 21-godišnjeg napadača Maribora. To i nije novost, o tome se govori već dulje vrijeme, ali čini se da je taj posao uznapredovao. Uostalom, Dario Šimić, koji vodi sportski sektor Dinama, već je gledao mladog Slovenca i razgovarao s ljudima iz mariborskog kluba. Ni u Mariboru ne skrivaju da se o transferu Vipotnika pregovara, no napominju da plavi nisu jedini klub koji želi Vipotnika, da razgovaraju sa šest klubova, ali i da je Dinamo vrlo ozbiljan sa svojim ponudama.

Maribor: Dinamo ima popust

Maribor je s Vipotnikom dogovorio produljenje ugovora do ljeta 2026., aktualni mu istječe za godinu dana. No, to neće spriječiti prodaju Vipotnika, već samo Mariboru daje nove adute u pregovorima s potencijalnim kupcima, a uz Dinamo prilično je ozbiljan i Palermo te neki njemački klubovi. Od početka se govorilo da je cijena pet milijuna eura, Dinamo nije spreman toliko platiti, ali navodno su se klubovi ozbiljno približili jer prema riječima sportskog direktora Maribora, Dinamo ima pravo na popust. Po tome bi odšteta bila 3,5 milijuna eura, a i neki igrači Dinama preselili bi se pod trenersku palicu Damira Krznara.

Dosad se nagađalo da će to biti Marko Tolić, koji je na posudbi u Mariboru igrao jako dobro, kao vezni igrač ima odličnu statistiku i Krznar bi ga rado zadržao. Sad se to zacijelo malo zakompliciralo nakon što je Tolić u finalu kupa s Olimpijom nepotrebno jedanaesterac izveo "panenkom", potkopao loptu koju je lako zaustavio vratar Olimpije, a Maribor ostao bez trofeja. Bilo je i teških riječi sportskog direktora Marka Šulera, koji je rekao da Tolić više neće nositi njihov dres, no poslije je povukao takvu tvrdnju i ako se do kraja sezone sve izgladi, moguće je da Tolić ostane u Mariboru. No, slovenski mediji spominju Luku Menala i Marija Ćužu kao igrače koji bi mogli prema Mariboru krene li Vipotnik prema Zagrebu. Menalo je već bio u Sloveniji, igrao je jako dobro u Olimpiji, sad u Dinamu nema veliku minutažu, dok Ćuže igra u BiH prvaku Zrinjskom.

Krznar i njegov pomoćnik Mikić dobro znaju Menala i Ćužu pa sigurno u njima vide pojačanja za svoju momčad, a dečki će dobiti priliku za kvalitetan rad s poznatim stručnjacima te priliku za izgradnju karijere.

No, sigurno je da će još biti puno prepiske između dva kluba, koji očito imaju kvalitetnu suradnju pa i to gura plave u "pole position" za dovođenje Vipotnika.

Vipotnik sjajan pred golom

U svakom slučaju, bila bi to dobra kupnja za plave. S obzirom na to da zimus nisu doveli Diona Drena Belju, sad će morati investirati u napadača, koji im je potreban čak i ako ostanu Petković i Drmić te ako se Fran Topić bude dobro razvijao. Vipotnik se iskazao u ovoj sezoni, još prošle godine igrao je u drugoj ligi za Triglav Kranj. Na početku ove sezone kod trenera Radovana Karanovića nije puno igrao, ali je eksplodirao kod sadašnjeg trenera i bivšeg trenera Dinama Damira Krznara. U 36 nastupa u svim natjecanjima za Maribor je postigao 23 pogotka. Vrlo je snalažljiv strijelac, strašno opasan u šesnaestercu, može poentirati s obje noge, ima 185 centimetara pa nije bezopasan ni glavom. Svojim je igrama u ovoj sezoni zaslužio i poziv Matjaža Keka u reprezentaciju i odmah mu uzvratio pogotkom.

Ako se klubovi dogovore, bio bi to najveći izlazni transfer Maribora, rekord drži aktualni igrač Hajduka Jan Mlakar koji je 2019. prešao iz Maribora u Brighton. No, na kraju sve se pita i samog Vipotnika, ali kako je tek u ožujku napunio 21 godinu, vjerujemo da bi mu Dinamo bio dobar izbor za razvoj i građenje još bolje karijere, a zacijelo su mu o Dinamu pokoju lijepu riječ rekli Krznar i Mikić, kao što su oni sigurno plavima preporučili Vipotnika.