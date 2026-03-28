VIDEO Zlatko Dalić otkrio s kim napada Brazil! 'Ovo što smo mi napravili je fantazija'

U noći s utorka na srijedu u 2.00 po našem vremenu Hrvatska i Brazil odigrat će prijateljsku utakmicu u Orlandu u svrhu priprema za Svjetsko prvenstvo. Atmosfera u kampu vatrenih je jako dobra, potvrdio je to i sam izbornik Zlatko Dalić na druženju s predstavnicima hrvatskih medija. U suradnji s platformom Croatians Online donosimo vam razmišljanja našeg izbornika iz SAD-a.

- Kad pogledamo sve skupa, mislim da moramo biti zadovoljni pobjedom i onim što smo pokazali. Dečki su dobili potvrdu kvalitete. Kad dobiješ Kolumbiju, praktički na njihovom terenu, dobiješ samopouzdanje i sigurnost, znaš da vrijediš. Oni zadnjih 15 godina nisu izgubili od europske reprezentacije, a zadnjih godinu dana nemaju ni jednog poraza. To je vrhunska reprezentacija, kvalitetna. Ovo je dobro za nas. Isto tako, ni mi nismo zadnjih godinu dana izgubili. Sve smo pobijedili od zadnjih 10 osim Češke u Češkoj. Moramo biti optimisti i ponoviti ovo što je bilo. Neke stvari moramo popraviti kad se ponovno nađemo, to jest kada bude više vremena - rekao je Dalić u uvodu obraćanja novinarima u Orlandu.

Kako je izbornik zadovoljan dvobojem protiv Kolumbije, sada s kraćim odmakom?

- Jako sam zadovoljan prezentacijom, osobito kad gubiš u 2. minuti i vratiš se. To je kvaliteta, to će samo dobro doći našim dečkima. Obrana? Bilo je dobro. Imali smo jedan trening i sastanak na kojem smo to pokazali na ploči. Dečki to igraju u klubovima. Situacija se puno popravila u odnosu na ono što je bilo prije četiri mjeseca. I na sastanku prije utakmice sam im rekao da su trkački sposobni, moćni i da ne moraju imati straha. Meni i stožeru sve to je dalo puno vjere.

Hoće li mijenjati obranu?

- Sad imamo situacije da možemo igrati s trojicom u obrani kad nam treba taj čvršći blok. Ali, bit će utakmica i kad nam treba ofenziva, poput Paname ili Gane. Mi smo zadnjih 15 minuta igrali protiv Kolumbije s četvoricom, tako da je to isto bilo dobro. Veseli me da imamo izbor solucija.

Jesu li si neki igrači popravili rejting u reprezentaciji?

- Mi nemamo puno dilema oko igrača. 26 igrača je tu, tu su Kovačić i Gvardiol i dečki koji su na pretpozivu i neki u mladoj reprezentaciji. Ali moralo bi se dogoditi čudo da ja mijenjam taj popis. Vi znate moj stav. Oni koji su do ovoga došli, ako su na visokom nivou, idu. Ako baš netko bude u lošoj formi zadnja dva mjeseca sezone, onda ne. Ali svi opravdavaju svoj status, svi se bore. Nemam razloga reći niti jednu riječ negative. Nadam se da nitko neće napraviti nikakav gaf do kraja sezone da sam sebe izbaci. Imamo 28 igrača plus pretpozive...

Kakva je atmosfera u reprezentaciji trenutno?

- Mi smo tu u ozbiljnom poslu. Došli smo se što kvalitetnije pripremiti za SP. Ovdje nema drila kao u klubovima, ali svi znaju svoj posao i ponašaju se profesionalno, to i jest cilj.

O Luki Vuškoviću, Matanoviću i Musi:

- Vušković igra sjajno u klubu. Cijela je Europa oduševljena njime. Svi relevantni čimbenici ga svrstavaju u red najvećih svjetskih talenata. Ima kvalitetu koja će Hrvatskoj idućih 10-15 godina trebati, bit će nositelj naše obrane. Može igrati i s tri i s četiri otraga. U konkurenciji je, vidjet ćemo sad i Šutala i Ćaletu-Cara, svi se moraju boriti za svoje mjesto. Matanović igra Bundesligu standardno. Popravio je jako formu, klasični, robusni napadač. Musa je dao šest golova u prvenstvu, tek je počelo. Pokazuje odlike pravog napadača. To me veseli. Oni svi igraju puno veći nivo i to me zadovoljava.

Brazil?

- Ovo je treći put da igramo s Brazilom u mom mandatu. Prva je bila u Liverpoolu 2018., ona nam je dala smjernice i put za dalje. Otvorila nam je vidike za Rusiju. U Kataru je bilo nešto specifično. Oni su bili glavni favorit tog SP-a. Mi smo ih pobijedili. Bilo je prelijepo voditi tu utakmicu. Ovo je neka druga utakmica, ali kad igraš protiv Brazila moraš biti ponosan da su te odabrali i da si im dostojan suparnik. Respektiraju nas, to je sjajno. Na kakav smo nivo došli, to je fantazija! Ovo što smo mi napravili to je fantastično.

Djevojke s platforme Croatians Online upitale su izbornika o podršci naših navijača za vrijeme utakmice s Kolumbijom.

- Ne može ovdje biti veliki broj naših navijača, ali hvala svima koji su dali svoje vrijeme, trud i novac da nas dođu gledati. Da ih je pet navijača bili bi sretni. Vidimo mi sve s terena, čujemo, vidiš i zastave, velika im hvala svima, to nam jako puno znači.

Ima li izbornik spremnu taktiku za Brazil?

- Mi moramo probati biti malo drugačiji nego u Kataru. Tamo smo bili u podređenom položaju. Mi smo tamo imali dobru fazu obrane i blok, pokušali smo ih tako destabilizirati. Sada nije veliki ulog, nisu velika očekivanja i moramo pokušati malo više igrati. Tako ćemo pripremiti, da igramo ravnopravno i da pokažemo što možemo. Rezultat je bitan, ne želimo izgubiti, ali ćemo pokušati nešto i odigrati.

Sastav?

- Ne mogu vam ništa reći. Budimir će početi od prve minute. Evo, sve sam vam rekao. Vratari? Ostaje Livaković na golu. Trebaju mu jake utakmice. Brani HNL ali tamo nema baš puno posla. On će braniti cijelu utakmicu.

Osvrnuo se Dalić još jednom i na pitanje njegova ugovora...

- Opet ću ponoviti: sretan sam s ovim poslom i nikad neću imati bolji posao. Ja nikad nisam i neću postavljati uvjete, ponos mi je i čast braniti boje naše reprezentacije. Ali isto tako imam pravo misliti na svoju budućnost. Ne znam zašto je i kome toliko važno da se o tome raspravlja - zaključio je izbornik.