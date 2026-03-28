Mladi hrvatski dragulj je već sada među deset najboljih stopera u svijetu

Prema mišljenju većine hrvatske sportske javnosti, što vjerno pokazuju ankete na raznim portalima i platformama društvenih mreža, najbolji igrač hrvatske reprezentacije u 2:1 pobjedi protiv Kolumbije bio je 19-godišnji Luka Vušković.

Splitski megatalent nije samo zabio izjednačivši pogotkom iz daljine u šestoj minuti susreta, već je u svojem trećem nastupu za A-vrstu dirigirao obranom Hrvatske kao da je njezin vođa već godinama. U susretu je ubilježio deset očišćenih opasnosti, tri oduzeta posjeda, dva presječena dodavanja te dva blokirana udarca, a upisao je i 96 posto uspješnosti u dodavanjima (45 od 47). Usto se Luka protiv Kolumbije upisao i u povijesne knjige hrvatske reprezentacije s obzirom na to da je s 19 godina, jednim mjesecom i tri dana postao drugi najmlađi strijelac u povijesti vatrenih (rekorder je Luka Ivanušec).

Dominacija u zraku

Ako pratite klupski nogomet ove sezone, rečenica da je Vušković jedan od najboljih stopera u "ligama petice" ove sezone, i to bez obzira na dob, nije vam iznenađenje. Tijekom iscrpnog praćenja svih najjačih europskih liga, dojam nam govori da se Vušković nalazi barem među deset najboljih na toj poziciji, a taj dojam potvrđuje i statistička platforma SofaScore prema čijoj je prosječnoj ocjeni (7,26) Vušković ove sezone osmi najbolji stoper u "ligama petice".

Vušković je prvi igrač Bundeslige po broju očišćenih opasnosti (219), prvi po broju osvojenih duela (182) i prvi po broju osvojenih zračnih duela (131), s tim da ima najveću uspješnost zračnih duela (75,3%) od svih igrača koji imaju barem 20+ osvojenih zračnih duela u ligi (društvo od 157 igrača). Imati tako velik broj osvojenih zračnih duela, a pritom s toliko visokom uspješnosti, rijetka je pojava. Čak i kad sve ovo proširimo na sve "lige petice", a u izračun ubacimo isključivo stopere, Vušković i dalje sjajno kotira. Od 304 stopera koji su ove sezone zaigrali u ligama petice Vušković je prvi po broju očišćenih opasnosti po utakmici (9,13) te drugi po broju osvojenih duela po utakmici (7.58). Postoji i još jedna statistička kategorija po kojoj je prvi na ljestvici od ova 304 stopera u pet najjačih liga, a to su golovi. S pet golova je najefikasniji stoper među "velikima", a općenito tijekom svoje seniorske karijere zabija gol svaku petu utakmicu, što je za stopera fantastičan učinak.

O kvaliteti njegove sezone puno govori činjenica da se ni HSV (u čijim je redovima na posudbi), a ni njegov matični Tottenham baš i ne nadaju da će ga iduće sezone moći zadržati. Sportski direktor HSV-a Claus Costa nedavno je rekao: "Da budem iskren i realan, ne postoji nikakva šansa da Luka i sljedeće sezone igra za nas. Što više pruža ovakve partije, to je takav scenarij sve manje vjerojatan." Za Vuškovićev potpis već je počela snažna borba, a trenutačno se u njoj nalaze sami velikani – Barcelona, Real Madrid i Liverpool. Vušković s 19 godina na leđima po Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura, a Joško Gvardiol je, naprimjer, u toj dobi vrijedio 16 milijuna. Možda još i bolje od svega ovoga o kvaliteti Vuškovića govori citat Lothara Matthäusa, bivšeg osvajača Zlatne lopte i čovjeka s najviše nastupa za njemačku reprezentaciju, koji inače i nije baš "lagan na okidaču" s hvalospjevima: "To što on vidi s 19, ja nisam vidio ni s 30 godina. On može i organizirati igru i voditi obranu. Takvo što se rijetko viđa."

Ono što, uza sjajne igre, posebno oduševljava kod 19-godišnjeg hrvatskog reprezentativca jest njegov mentalitet. Svoj prvi dio sezone, zbog kojeg su ga navijači u službenom glasanju Bundeslige proglasili najboljim igračem polusezone, opisao je kao "nekoliko prilično pristojnih izvedbi", a bez obzira na sve kvalitete koje posjeduje, snažno je fokusiran na aspekte koje treba popraviti.

– Moja je najveća slabost brzina. Naporno radim na njoj. Posljednje dvije i pol godine imam svojeg trenera u Hrvatskoj, Joška Vlašića. Na tome radim svaki dan i ovdje u Hamburgu. Posljednjih godina poboljšao sam svoju najveću brzinu s 30 na 32,5 kilometra na sat. To je prilično dobro za braniča, ali još uvijek ima prostora za napredak – rekao je u nedavnom intervjuu za njemački Bild.

Prilike mladima

Naravno, igranje za reprezentaciju je nešto posve drugo, ali Vušković i u nacionalnom dresu pokazuje izvanserijsku kvalitetu. Tu se mora priznati nešto i izborniku Zlatku Daliću, a to je činjenica da je odlično prepoznao trenutak u kojem može graditi momčad i sustav oko Vuškovića. Prijelazak na formaciju s tri igrača u posljednjoj liniji pogoduje i nekim drugim igračima koji tako igraju u svojim klubovima, poput Luke Modrića i Marija Pašalića, no najviše pogoduje Vuškoviću, koji cijele ove sezone u HSV-u igra kao centralni stoper tako da ima po još jednog stopera sa svake strane. I sam izbornik je na temu Vuškovića rekao "zbog toga smo protiv Kolumbije igrali taj sustav s trojicom iza". Za sve kritike koje Dalić nerijetko dobiva da mladim igračima daje premalo šanse, primjer Vuškovića dokazuje da je izbornik spreman ne samo dati priliku mladom igraču ako je dovoljno dobar već čak i graditi sustav oko njega, i to sustav koji baš i ne voli toliko.

Ovo nije dizanje u nebesa niti bilo kakvo stavljanje pritiska na Luku Vuškovića, to je realno stanje stvari. On je već sada jedan od najboljih stopera u profesionalnom nogometu, i to nakon samo 90 odigranih seniorskih utakmica.