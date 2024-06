VIDEO Zgodna Magdalena zablistat će i danas, najavila iznenađenje: 'Sigurna sam u pobjedu!'

Jedna od najzgodnijih, ako ne i najzgodnija hrvatska navijačica, Magdalena Keškić iz Mannheima bit će među hrvatskim navijačima u Hamburgu na utakmici protiv Albanije koja se igra danas od 15 sati. Zgodna Magdalena pažnju medija privukla je još na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a i danas je prognozirala rasplet utakmice.

- Atmosfera u Berlinu je bila stvarno savršena. Nakon dvije godine koliko sam svaki dan čekala sve ovo, stvarno je bilo prekrasno. Naravno da sam bila malo razočarana rezultatom, ali ja sam sigurna da ćemo obje utakmice pobijediti do kraja skupine.

VIDEO: Magdalena Keškić stigla je na Euro bodriti reprezentaciju

Rekla je i što joj je bilo najljepše na prvoj utakmici u Berlinu.

- Najljepše mi se bilo slikati s navijačima, s obitelji, feštali smo... Imamo još dvije utakmice, samo pozitivno.

Foto: Tomislav Dasović

Na Instagramu već ima preko 350 tisuća pratitelja. Kaže da je odjeću za današnju, ali i za onu sljedeću utakmicu u ponedjeljak protiv Italije - sama skrojila.

- Ovo sam sama skrojila. Bila sam u školi za nadarenu djecu, tamo sam naučila šivati. Outfit za Leipzig je isto već spreman, nadam se da će vam se svidjeti. Danas sam u plavom, u Leipzigu ću opet biti u crvenom. U Berlinu sam bila zečica, meni je bilo super. Mislim da ovaj put imamo sigurnu pobjedu. Bit će 2:0 ili 3:0, bit će to super. Idemo do kraja, do pobjede! Ja ću biti do kraja na svim utakmicama, karte sam nabavila još prošle godine... - rekla je Magdalena za Večernji list.