VIDEO Vatreni sjajnom asistencijom srušio Barcelonu. Lewandowskom je gurnuo loptu kroz noge

Nogometaši Real Sociedada pobijedili su Barcelonu sa 1-0 u susretu 13. kola Primera uz asistenciju hrvatskog reprezentativca Luke Sučića.Sociedad je ovom pobjedom napredovao za pet mjesta i sada je osmi, dok je Barca upisala drugi poraz sezone, no zadržala je vrh ljestvice. Bila je to prva domaća pobjeda baskijskog kluba protiv Barce nakon travnja 2016. kada je također bilo 1-0. Barca je prva zatresla mrežu, u 13. minuti Robert Lewandowski je primio odličan pas u šesnaestercu i zabio. Međutim, sudac Guillermo Cuadra je nakon asistencije VAR-a poništio pogodak. Bilo je to nevjerojatno milimetarsko zaleđe poljskog napadača koje je ostavilo velike nedoumice.

Sociedad je uzvratio zabivši u 33. minuti, ovoga puta sve je bilo čisto. Barcin golman Inaki Pena je ispucao loptu do sredine terena do Zubimendija koji je vratio glavom do Luke Sučića, a hrvatski reprezentativac glavom produžio loptu u kazneni prostor gdje se Sheraldo Becker lijepo snašao pogodivši za 1-0. Video pogledajte OVDJE. Također, viralna hit postao je potez mladog Sučića nakon što je velemajstorski kroz noge gura loptu Robertu Lewandowskom.

- Takefusa Kubo x Brais Méndez x Luka Sučić pic.twitter.com/cHseS6Uz3C — Corzek (@CorzekM) November 11, 2024

U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Mikel Oyarzabal je imao zicer nakon brze kontre i odličnog Beckerovog proigravanja, ali je pucao pored gola. Oyarzabal je opasno zaprijetio i u 52. minuti, ali je Pena izašao kao pobjednik. Gosti su mogli izjednačiti u 59. minuti, no Fermin Lopez je loše pucao sa 12,13 metara. U nastavku susreta Barcelona je pritisnula, ali bez izraženijih prilika i na koncu je ostalo 1-0. Barca je bila oslabljena neigranjem mlade zvijezde Laminea Yamala koji je u susretu protiv Crvene zvezde zadobio jak udarac po desnom gležnju.

Španjolski reprezentativac također bi mogao propustiti utakmice Lige nacija u petak u Danskoj i u ponedjeljak 18. studenog protiv Švicarske. Mladi 17-godišnji krilni napadač zabio je šest golova i upisao osam asistencija u 16 utakmica koje je odigrao s Barcom u La Ligi i Ligi prvaka.