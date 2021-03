VIDEO Urnebesno: Ibra i srpski trener na festivalu zapjevali hit, sve se orilo

Čini se da niti Talijanima nema fešte bez Balkanaca. Naime, nakon što se okušao u voditeljskoj ulozi na festivalu Sanremo, napdač AC Milana, Zlatan Ibrahimović na pozornici je prvi puta i zapjevao i to pred, otprilike, 10 milijuna Talijana.

Ovoga puta to nije bilo uz narodnjačke hitove Nade Topčagić uz koje vrlo rado pleše, već je bilo uz talijansku pjesmu 'Io vagabondo'.

Doduše, iako je talentiran za puno toga, bilo je jasno kako mu pjevanje nije jača strana, iako je uz sebe imao i dva domaća izvođača, ali i srpskog trenera Sinišu Mihajlovića.

Propustio je Zlatan već nekoliko treninga Milana, a možda će i propustiti utakmicu protiv Jurićeve Verone, no to ga ne brine. On se sjajno zabavlja na poznatom festivalu.

Get a striker who can do it all. Calcio legend and a singer. There can only be one ZLATAN #Ibrahimovic #sanremo pic.twitter.com/WFxQTiOMvV